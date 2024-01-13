台選舉／民進黨陳亭妃7萬多票輾壓對手 無懸念立委5連霸

台南市第3選區立委候選人陳亭妃（中）以高票連任成功。(圖／陳亭妃提供)

台灣立委選舉，台南市立委第3選區投票 結果揭曉，民進黨立委陳亭妃以7萬多票擊敗國民黨 候選人姚正玉3萬多票，5連霸連任成功，她感謝鄉親支持，讓她可以從「妃常戰力」變成最強的「妃常女力」，未來會更認真爭取經費並服務鄉親。

姚正玉尊重選民的投票結果，對自己努力不夠表示歉意，對選民的支持深表謝意。她期盼推動改革的力量不要氣餒，再接再厲、愈挫愈勇；她也向勝選的陳亭妃道賀，希望她不負選民所託，善盡立委職責。

陳亭妃自行宣布當選，她說，自己從23歲以婦女保障名額當選最年輕的議員後，認真打拚、辛勤努力、兢兢業業，從來不敢鬆懈，第2屆議員搶下第2名，第3屆更拿下全區第1名。2008年轉戰立委，也是跌破所有人的眼鏡，雖僅以943票險勝，但是第2次爭取連任，就贏5萬多票，第3次贏9萬多票，第4次連任更以全國最高得票率當選。

陳亭妃說，一直跟自己在比賽，永遠不忘初衷，擔任立委16年以來，爭取超過1200億的基層建設預算 ，是全台第1名，更獲得國會3大評鑑第1名，交出漂亮的成績單。感謝民眾用選票給予肯定，也因為有鄉親做後盾，讓她可以從「妃常戰力」變成最強的「妃常女力」。