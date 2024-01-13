我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

侯友宜宣布敗選 落後賴清德90萬票：對不起大家

柯文哲得票墊底 黃珊珊向支持者喊話：沒到最後關頭、奮戰到底

台選舉／民進黨陳亭妃7萬多票輾壓對手 無懸念立委5連霸

記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市第3選區立委候選人陳亭妃（中）以高票連任成功。(圖／陳亭妃提供)
台南市第3選區立委候選人陳亭妃（中）以高票連任成功。(圖／陳亭妃提供)

台灣立委選舉，台南市立委第3選區投票結果揭曉，民進黨立委陳亭妃以7萬多票擊敗國民黨候選人姚正玉3萬多票，5連霸連任成功，她感謝鄉親支持，讓她可以從「妃常戰力」變成最強的「妃常女力」，未來會更認真爭取經費並服務鄉親。

姚正玉尊重選民的投票結果，對自己努力不夠表示歉意，對選民的支持深表謝意。她期盼推動改革的力量不要氣餒，再接再厲、愈挫愈勇；她也向勝選的陳亭妃道賀，希望她不負選民所託，善盡立委職責。

陳亭妃自行宣布當選，她說，自己從23歲以婦女保障名額當選最年輕的議員後，認真打拚、辛勤努力、兢兢業業，從來不敢鬆懈，第2屆議員搶下第2名，第3屆更拿下全區第1名。2008年轉戰立委，也是跌破所有人的眼鏡，雖僅以943票險勝，但是第2次爭取連任，就贏5萬多票，第3次贏9萬多票，第4次連任更以全國最高得票率當選。

陳亭妃說，一直跟自己在比賽，永遠不忘初衷，擔任立委16年以來，爭取超過1200億的基層建設預算，是全台第1名，更獲得國會3大評鑑第1名，交出漂亮的成績單。感謝民眾用選票給予肯定，也因為有鄉親做後盾，讓她可以從「妃常戰力」變成最強的「妃常女力」。

台灣大選開票

投票 預算 國民黨

上一則

台選舉／國民黨江啟臣將宣布立委4連霸 謝志忠2度挑戰敗北　

下一則

台選舉／傅崐萁宣布立委勝選 喊話柯文哲選後藍白合

延伸閱讀

台選舉／國民黨江啟臣將宣布立委4連霸 謝志忠2度挑戰敗北　

台選舉／國民黨江啟臣將宣布立委4連霸 謝志忠2度挑戰敗北　
不斷更新／台灣2024大選開票 賴清德破350萬票領先柯、侯

不斷更新／台灣2024大選開票 賴清德破350萬票領先柯、侯
台選舉／挺過藍白合 民進黨蔡其昌4連霸打敗蔡壁如

台選舉／挺過藍白合 民進黨蔡其昌4連霸打敗蔡壁如
台選舉／立委得票率僅23.31％ 于美人自行宣布敗選

台選舉／立委得票率僅23.31％ 于美人自行宣布敗選

熱門新聞

10日的聯合報、中國時報、自由時報都刊登署名蕭萬長的頭版全版廣告，底圖是用捺指印的方式呈現中華民國國旗。(記者楊德宜／攝影)

「向民進黨黑金複合體宣戰」蕭萬長登3大報頭版廣告

2024-01-09 19:15
示意圖。(路透)

以為是飛彈…中國發射衛星 台灣人收「國家級警報」

2024-01-09 02:33
作品封面展現出主題與角色特質。（圖／天使映畫提供）

台灣總統大選 成人片也來蹭熱度 「藍白合」變鹹濕版

2024-01-09 02:21
華爾街日報報導，台灣總統大選受到中美兩國政府密切關注，有可能改變這兩大國關係的未來發展。（歐新社）

華爾街日報：台灣大選變數之大 牽動全球神經

2024-01-12 10:22
吳欣盈大方回答所有問題。（薩泰爾提供）

吳欣盈現身「賀瓏夜夜秀」 選副手有自信 聽到這句話當場傻眼走人

2024-01-07 17:54
陳女藏放錄音筆在先生的公事包內竊聽，意外發現先生與診所護理師交往。示意圖。（取材自pexels／Loc Dang）

醫師娘「1方法」發現先生偷情 台法官認具證據能力判賠

2024-01-08 20:53

超人氣

更多 >
牛排館的薯泥比你家的好吃 因為猛加這2種東西

牛排館的薯泥比你家的好吃 因為猛加這2種東西
不斷更新／台灣2024大選開票 賴清德破500萬票領先柯、侯

不斷更新／台灣2024大選開票 賴清德破500萬票領先柯、侯
小王祖賢遊歐曝「親密照」 男友人身分竟是超紅星二代

小王祖賢遊歐曝「親密照」 男友人身分竟是超紅星二代
市府急發緊急預警 勁風暴雨加閃電 今晚再襲紐約市

市府急發緊急預警 勁風暴雨加閃電 今晚再襲紐約市
4因素影響你今年領多少社安金

4因素影響你今年領多少社安金