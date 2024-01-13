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台選舉／顏寬恒「王子復仇記」領先1.7萬票 將自行宣布當選

記者趙容萱／台中即時報導
中二國民黨立委候選人顏寬恒設置計票中心統計到當地時間下午5時22分，顏寬恒以5萬7280票，領先對手，到場民眾緊盯計票板，現場氣氛非常緊張。（記者趙容萱／攝影）
中二國民黨立委候選人顏寬恒設置計票中心統計到當地時間下午5時22分，顏寬恒以5萬7280票，領先對手，到場民眾緊盯計票板，現場氣氛非常緊張。（記者趙容萱／攝影）

台灣總統立委大選今天開票，台中市第二選區國民黨立委候選人顏寬恒在沙鹿競總設置計票中心在台北時間下午5時48分宣布，顏寬恒領先對手民進黨立委候選人林靜儀1.7萬票，到場民眾現場歡呼「贏了」，顏寬恒預計在6時10分自行宣布當選。

根據選委會統計，中二選區（沙鹿、龍井、大肚、 烏日、霧峰）選舉人數為30萬2779人，共4人角逐，依抽籤號次分別為顏寬恒1號、林靜儀2號、司法正義黨洪麗華3號、無黨紀銘修4號。中二投票率破七成，又以大肚最高。

台中第二選區選情白熱化，民進黨推派2022年立委補選當選的林靜儀競選連任，國民黨則派出在地深根許久的顏寬恒再次挑戰。雙方頻頻針對負面議題隔空交火，林靜儀是否能守住選區再次打贏基層雄厚的顏寬恒，或由顏寬恒以地方長期耕耘上演「王子復仇記」，成為中台灣藍綠對決、眾所矚目的兵家必爭之地。

顏寬恒在沙鹿競總的計票中心從下午四時，陸續計票，並由記票人員將數據登錄在戶外大看板，隨著顏的票數拉大，從最早的6626票，到破1.5萬票、破1.7萬票，現場民眾歡呼聲不斷，還有民眾詢問「要放鞭炮慶祝了嗎？」

中二國民黨立委候選人顏寬恒設置計票中心統計到當地時間下午5時22分，顏寬恒以5萬...
中二國民黨立委候選人顏寬恒設置計票中心統計到當地時間下午5時22分，顏寬恒以5萬7280票，領先對手，到場民眾緊盯計票板，現場氣氛非常緊張。（記者趙容萱／攝影）

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