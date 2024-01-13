台選舉／顏寬恒「王子復仇記」領先1.7萬票 將自行宣布當選

中二國民黨立委候選人顏寬恒設置計票中心統計到當地時間下午5時22分，顏寬恒以5萬7280票，領先對手，到場民眾緊盯計票板，現場氣氛非常緊張。（記者趙容萱／攝影）

台灣總統立委大選今天開票，台中市第二選區國民黨 立委候選人顏寬恒在沙鹿競總設置計票中心在台北時間下午5時48分宣布，顏寬恒領先對手民進黨 立委候選人林靜儀1.7萬票，到場民眾現場歡呼「贏了」，顏寬恒預計在6時10分自行宣布當選。

根據選委會統計，中二選區（沙鹿、龍井、大肚、 烏日、霧峰）選舉人數為30萬2779人，共4人角逐，依抽籤號次分別為顏寬恒1號、林靜儀2號、司法正義黨洪麗華3號、無黨紀銘修4號。中二投票 率破七成，又以大肚最高。

台中第二選區選情白熱化，民進黨推派2022年立委補選當選的林靜儀競選連任，國民黨則派出在地深根許久的顏寬恒再次挑戰。雙方頻頻針對負面議題隔空交火，林靜儀是否能守住選區再次打贏基層雄厚的顏寬恒，或由顏寬恒以地方長期耕耘上演「王子復仇記」，成為中台灣藍綠對決、眾所矚目的兵家必爭之地。

顏寬恒在沙鹿競總的計票中心從下午四時，陸續計票，並由記票人員將數據登錄在戶外大看板，隨著顏的票數拉大，從最早的6626票，到破1.5萬票、破1.7萬票，現場民眾歡呼聲不斷，還有民眾詢問「要放鞭炮慶祝了嗎？」 中二國民黨立委候選人顏寬恒設置計票中心統計到當地時間下午5時22分，顏寬恒以5萬7280票，領先對手，到場民眾緊盯計票板，現場氣氛非常緊張。（記者趙容萱／攝影）