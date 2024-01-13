台選舉／連江縣立委 國民黨陳雪生自行宣布當選

2024立委選舉投票結束，其中離島的連江縣選區立委的初步結果已經出爐，陳雪生稍早已經自行宣布當選。（圖／陳雪生辦公室提供）

2024立委選舉投票結果陸續分曉，離島的連江縣區域立委初步結果出爐，目前民進黨候選人李問拿1367票，民眾黨候選人曹爾凱獲1358票，國民黨 現任立委陳雪生拿下3075票，並持續開票中，由於差距已經拉開，陳雪生稍早已自行宣布當選。

據了解，連江縣長期由國民黨執政，立委席次也長期由國民黨拿下，民進黨及民眾黨都喊出要世代交替和政黨輪替，兩人仍不敵陳雪生的高票數，彼此間仍有一定差距，今年71歲陳雪生再度當選立委。

地方人士指出，馬祖這次選戰與其說是「三腳督」，倒不如說是「一個人的武林」，雖然陳雪生從選戰一開始就頻遭對手李問與曹爾凱的連番攻擊，他始終老神在在，加上縣長王忠銘、議長張永江也表態支持他，陳雪生有現任優勢，他絲毫不理會對手挑釁，一路穩扎穩打，成功連任，順利完成四連霸。

陳雪生曾於2001年至2009年擔任連江縣第42任縣長，經營地方20多年，基層實力雄厚，這次參選立委再續推，北竿3C機場、增加觀光運量、推動「還地於民」、落實離島建設條例、推動離島經濟自貿區等。

至於有關其他兩位候選人，地方人士也說，民進黨連江縣黨部主委李問在2019年就在馬祖蹲點，李問以形象清新的「淡菜男孩」一戰成名，此次是他二度挑戰參選，儘管他已逐步擄獲馬祖年輕人的心，但始終難撼動連江藍營的鐵板，但多年深耕還是有斬獲，此次選戰小勝民眾黨的曹爾凱。

據選委會資料顯示，這次立委選舉中，連江縣選區共有1萬1640名選民，其中男性6755名、女性4885名；正確當選名單及票數，以中央選舉委員會公告為準。