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台選舉／政治版圖模型選舉結果預測 柯盈配26.5%、賴蕭配 38.8 %、侯康配34.7%

台選舉／金門立委陳玉珍自行宣布當選 完成3連霸

記者蔡家蓁／金門即時報導
金門立委選舉「藍白」雙姝競爭激烈，國民黨立委候選人陳玉珍在開票時一路遙遙領先，於傍晚5點5分自行宣布當選。（記者蔡家蓁／攝影）
金門立委選舉「藍白」雙姝競爭激烈，國民黨立委候選人陳玉珍在開票時一路遙遙領先，於傍晚5點5分自行宣布當選。（記者蔡家蓁／攝影）

台灣總統、立委選舉，金門立委選舉「藍白」雙姝競爭激烈，選舉結果出爐，國民黨立委候選人陳玉珍已經超過對方1萬5千票，陳玉珍於台北時間下午4點45分自行宣布當選。確切得票數，需以中選會公布資料為準。

金門立委選舉「3搶1」，主要對手是陳玉珍與民眾黨籍的尚文凱「雙姝之爭」，陳玉珍一路領先，聲勢看漲；今天3人也都在各自的競選總部，緊盯開票結果，隨著各開票所的票數逐一開出，現場的氣氛隨之緊張了起來，最終投票結果出爐，由陳玉珍高票當選，現場也響起了熱烈的掌聲，她也感動的與家人及支持者擁抱。

尋求3連霸的陳玉珍，此次參選聲勢看好，但她絲毫不敢鬆懈，陳玉珍說，她還是跟平日一樣勤跑基層，一周搭飛機都超過10次，平均每個月搭機往返台金大概都是20至60次，所以朋友都說她是「空中飛人」，搭飛機次數跟搭計程車一樣，有時候早上飛去台北處理完事情，回金門參加中午公祭，結束後又飛台灣，她說鄉親只要需要協助，她一定會全力以赴。

今年51歲的陳玉珍，雖然先前因「外交部夾手」與「萬安緊抱」等風波，引起不少爭議，但她頂著台大、北大、日本九州大學、美國哈佛大學等名校的高學歷光環，陳玉珍的選民服務到位，又擅於網路行銷，加上政治世家的背景，此次參選獲得不少旅台同鄉會的表態力挺，開票時一路遙遙領先，最終贏得勝選。

金門立委陳玉珍在下午4點50分逕行宣布當選，她在競總前與支持者擁抱歡呼。（記者蔡...
金門立委陳玉珍在下午4點50分逕行宣布當選，她在競總前與支持者擁抱歡呼。（記者蔡家蓁／攝影）

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