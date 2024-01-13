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台灣2024大選開票 賴清德破200萬票領先柯、侯

金門返鄉投票疏運軍機遭取消 民眾抗議「介選」國防部：戰備需求

記者曾吉松、洪哲政／台北即時報導
今天是2024總統大選投票日，不少民眾都希望能儘快回家投下自己神聖的一票，然而松山機場上午爆發民眾候補機位，因軍方答應開軍機疏運，卻又臨時因為任務軍機取消，無法返鄉投票，氣炸怒轟事件，並在機場抗議。(記者曾吉松／攝影)
今天是2024總統大選投票日，不少民眾都希望能儘快回家投下自己神聖的一票，然而松山機場上午爆發民眾候補機位，因軍方答應開軍機疏運，卻又臨時因為任務軍機取消，無法返鄉投票，氣炸怒轟事件，並在機場抗議。(記者曾吉松／攝影)

今天是台灣2024總統大選投票日，不少民眾都希望能儘快回家投下自己神聖的一票，然而松山機場上午爆發金門70幾候補機位民眾，因軍方答應開軍機疏運，卻又臨時因為任務軍機取消，無法返鄉投票，氣炸怒轟事件，並在機場抗議。

民眾質疑民航局原本稱可與國防部協調加開軍機運輸，眾人一早4、5時就到松山機場排隊簽切結書補票，補到10時多，被安排到候機室等候，候機室無人可諮詢，只好一直等待，直到中午12時，眼看時間流逝，離開候機室去問民航局人員，才被告知已無軍機可搭。

遭質疑政治力介選，國防部今天表示，這是為「滿足戰備任務需求、兼顧官兵投票權益為原則規畫」，因此無法支援民航局臨時提出的疏運任務需求。

國民黨立委陳玉珍在臉書表示，台北松山機場一早擠進數百位想要候補回到金門投票的鄉親，經陳玉珍緊急向交通部民航局爭取後，協調國防部正式啟動應變機制加開軍機協助疏運，70位鄉親完成購票手續進入候機室後竟遭到臨時「喊卡」。

陳玉珍認為，投票是民眾的基本人權，金門由於旅台鄉親眾多，所以擔任立委這幾年來一直在推動「不在籍投票」；國防部今日竟以「臨時任務」為由放已購票鄉親「鴿子」、形同兒戲，已重挫國軍形象。

陳玉珍說，金門一直是藍營的傳統優勢選區，如今返鄉投票專機遭到臨時取消，她高度懷疑是政治力介入此次選舉，這種選舉「奧步」竟然犧牲金門鄉親的基本人權，絕對要嚴正譴責。

針對「國軍無法加派運輸機協助疏運」，國防部13日表示，「總統與立委選舉」期間，國軍各級部隊均依規定，完成戰備輪值及休假規劃，並於選舉當日12時，實施戰備部隊交接。

國防部說明，相關人力調節，均以滿足戰備任務需求、兼顧官兵投票權益為原則規劃，因此無法支援民航局臨時提出的疏運任務需求。

今天是2024總統大選投票日，不少民眾都希望能盡快回家投下自己神聖的一票，然而松...
今天是2024總統大選投票日，不少民眾都希望能盡快回家投下自己神聖的一票，然而松山機場上午爆發民眾候補機位，因軍方答應開軍機疏運，卻又臨時因為任務軍機取消，無法返鄉投票，氣炸怒轟，並在機場抗議。(記者曾吉松／攝影)
空軍過去執行外島疏運狀況。(圖／空軍司令部資料照)
空軍過去執行外島疏運狀況。(圖／空軍司令部資料照)

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