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賴清德提當選「8大承諾」… 黑金貪汙零容忍、繼續走民主和平路

記者丘采薇、蔡晉宇／新北13日電
13日是台灣2024大選倒數最後一夜，民進黨正副總統候選人賴清德（前左）、蕭美琴（前右）在新北市板橋區舉辦選前之夜造勢大會。（記者林澔一/攝影）
13日是台灣2024大選倒數最後一夜，民進黨正副總統候選人賴清德（前左）、蕭美琴（前右）在新北市板橋區舉辦選前之夜造勢大會。（記者林澔一/攝影）

台灣2024大選13日登場，民進黨12日晚在台南、台北舉辦兩場選前之夜大造勢。民進黨總統候選人賴清德故鄉新北場，主辦單位喊出超過20萬人到場，賴清德致詞時提出當選總統後的八大承諾，包括將用人唯才，不分黨派，組織最好的團隊，他也會擦亮民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的招牌等；賴懇請選民，讓民進黨總統大贏、國會也要過半。

賴清德當晚7時先在台南「本命區」登場，賴的妻子吳玫如也首度現身，掀起晚會高潮，主持人也喊出現場超過6萬人。賴先向台南鄉親喊話，「沒有台南就沒有賴清德」，他對黑金貪汙零容忍，未來擔任總統，會用高標準面對任何一個弊案，不分任何政黨、不分縣市，一定嚴正查辦。

賴清德說，這次選風惡質，在野黨造謠扭曲、抹黑貼標籤，攻擊台南，一定要用神聖選票遏止惡劣的選風，讓他衝歷史最高得票。

新北選前之夜，蔡英文總統、閣揆陳建仁、立法院長游錫堃及前閣揆蘇貞昌到場力挺。

蔡英文致詞時暗批前總統馬英九表示，時間可以證明，12年前的總統大選，對手的路徑沒有為台灣帶來「黃金十年」。時間也證明，民進黨「公平正義、面向世界」的路線，才是對的路。蔡英文也拉起賴清德與蕭美琴的手，與民眾一起高喊「凍蒜」。

副總統候選人蕭美琴說，往前努力的過程雖不完美，有時走太快、走太慢，甚至有時會犯錯，謝謝給予批評的聲音，賴蕭配有信心未來做得更好。

壓軸登場的賴清德提出當選後的八大承諾，包括將用人唯才，不分黨派、尊重專業，組織最好的團隊；會擦亮民進黨清廉、勤政、愛鄉土的招牌；會繼續走民主和平的路；會走創新繁榮的路；會走公義永續的路；會繼續減輕人民的負擔；會繼續投資未來世代；會繼續落實居住正義，未來社會住宅全力蓋、加速蓋，讓人人都有一個家。

賴清德向選民喊話，「這一仗台灣必須要贏，贏得全球民主的第一場勝利。」蔡英文則說，民主選舉不是棄誰保誰，而是不要放棄自己神聖一票。

民進黨13日在板橋第二運動場舉辦選前之夜，支持者擠爆現場。（記者林伯東／攝影）
民進黨13日在板橋第二運動場舉辦選前之夜，支持者擠爆現場。（記者林伯東／攝影）

賴清德 民進黨 蔡英文

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