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CBS特派員觀察台民主蓬勃發展「習近平一定很不高興」

中央社記者12日專電
由民眾黨總統候選人柯文哲支持者主辦的「扛阿北守台灣」感恩晚會11日晚間在台北市北門廣場舉辦，儘管天氣冷颼颼，現場仍湧入不少人潮，許多人戴著小草造型頭飾高喊加油。（中央社）
由民眾黨總統候選人柯文哲支持者主辦的「扛阿北守台灣」感恩晚會11日晚間在台北市北門廣場舉辦，儘管天氣冷颼颼，現場仍湧入不少人潮，許多人戴著小草造型頭飾高喊加油。（中央社）

台灣13日舉行總統及立委選舉，受國際媒體關注；美國電視台一名資深特派員評論，台灣民主蓬勃發展，「我看了心想，這一定會讓習近平很不高興」。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）特派員巴默（Elizabeth Palmer）在台北現場，與攝影棚裡的主播連線時，形容造勢場合的熱鬧程度，歡呼聲有如美式足球賽，台灣選民非常享受民主的政治文化。

她向美國觀眾分享第一手觀察，最受注目的是選民的熱情，相互產生了各種討論與對話；她評論「總的來說，我看了心想，這一定會讓習近平很不高興，因為這民主體制正蓬勃發展」。

棚內主播提問，身在美國可能很多人假定，每一個台灣人都反對中國統治，但她看到一段台灣漁民訪問，這位漁民不反對中國統治，認為不會影響生活；這位主播問到「我好奇，是否有些台灣人樂意接受中國統治，歡迎習近平統一台灣的主張呢？」

巴默回答，一定有少數人是持這樣的觀點，但真的是非常少數。她提出自己的觀察指出，多數台灣人熱愛現有的政治文化，人民能夠批評任何對象，她引述一個受訪者的話說：「你能想像我們生活在一個不允許批評元首的國家嗎？這永遠不會發生。」

巴默指出，就連立場最傾向中國的國民黨，也不主張在習近平任內與中國統一，而主張加強軍事力量來嚇阻中國入侵；國民黨主張和緩緊張局勢、與中國進行對話，「但他們絕不會在選戰中主張與中國結盟、引入共產黨，因為目前多數台灣人都不會接受這一點」。

有線電視新聞網CNN記者黎普利（Will Ripley）在連線報導中點出台灣大選受到世界注目，特別是美國與中國都密切關注這場選舉。

黎普利分析，這場大選的結果影響台灣是否繼續優先維持與美國的關係，或者調整對美關係並修復與中國的關係；台灣是美中關係最大的緊張來源，中國如何因應這場選舉結果、美中兩國如何控制緊張局勢，都將是重大考驗。

黎普利指出，台灣大選受到世界注目的原因有二，首先是對美國與中國而言，台灣處於第一島鏈上的重要戰略地位；其次是台灣是全世界第一大的半導體供應產地，如果海峽兩岸發生衝突造成供應鏈中斷，對全世界有災難性的影響後果。

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