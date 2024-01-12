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林書豪是這樣教出來的 父親「把問號變驚嘆號」分享心得

中央社╱台北12日電
籃球明星林書豪的父親林繼明（中）出版「把夢想的問號變成驚嘆號」一書，分享他一路陪伴3個兒子打球、成長與學習之路。（中央社）
籃球明星林書豪的父親林繼明（中）出版「把夢想的問號變成驚嘆號」一書，分享他一路陪伴3個兒子打球、成長與學習之路。（中央社）

籃球明星林書豪在NBA創造「林來瘋」，不但席捲全球，也為許多亞裔球員帶來啟發，林書豪的父親林繼明今天說，「父母在孩子的成長過程應以身作則、用心陪伴，而且學業、品德一樣重要。」

林繼明新書「把夢想的問號變成驚嘆號！」今天在台北城邦書店舉行新書發表會，林繼明不只培養了林書豪，大兒子林書雅是牙醫，老三林書緯也是表現優異的職籃球員。

林繼明說，長久以來大家都只看到林書豪在球場上的成功，但他在陪伴孩子成長的過程一直都以品德為重，而且他不只是3個兒子最初的籃球啟蒙教練，也是他們永遠的頭號粉絲。

城邦集團首席執行長何飛鵬致詞表示，林繼明在書中提到教養小孩的原則，一是課業第一，課業做好才能做別的事；二是讓孩子學習各式各樣的運動；此外林繼明也特別重視家庭及信仰，家人之間一定要互相扶持，「這本書讓我看到林書豪面對各種障礙、挫折時，何以能坦然面對的原因」。

發表會特別放映林繼明「訓練」林書豪的搞笑影片，只見林書豪用嘴巴咬著湯匙、接著一顆雞蛋，還能穩定運球並接受水球攻擊，現場笑聲不斷；主持人潘泓鈺也代林書豪念出祝福的文字，林書豪希望這本書能讓讀者想到自己的家人，以及「那些幫助你成為現在的你的人」。

林繼明也在發表會上公開林家三兄弟的「籃球啟蒙菜單」，林繼明強調勾射（Hook Shot）的重要，這是他得自籃球巨星賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的啟發，可以讓身體碰撞少一點，減少受傷；三分球的練習則不能只碰到籃框，而是要讓肌肉記憶建立起來，連閉著眼睛都能投；而籃球要真正能進步就是要「對打」。

林繼明1953年生於台北，台大機械工程系畢業，1977年赴美留學並取得老道明大學機械碩士及普渡大學電機系博士學位，1978年結婚，開始他培育林家三傑的教養道路。

「把夢想的問號變成驚嘆號」一書分6個章節共22堂教養課，「夢想萌芽」從林繼明本身的籃球夢開始，談他自己悟出的籃球哲學，包括球賽不只是賽事，更是生活大小事，以及他從美國教育「四肢和頭腦都要發達」所受到的啟發。

「蓄勢待發」談林家3兄弟的養成術；「振翅高飛」談林書豪遇到的挫折、挑戰及無心插柳的過程；「飛龍在天」談「林來瘋」席捲全球的奇蹟時刻；此外也談林家兄弟如何正向影響華人籃壇，以及籃球、信仰及公益如何讓世界變得更好。

林書豪 亞裔 華人

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