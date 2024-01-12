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這2字不講全身癢…他曝ATM一幕 網友稱3句話認證台灣人

世界新聞網╱即時報導
（取自臉書「路上觀察學院」）
（取自臉書「路上觀察學院」）

一名網友日前在臉書社團「路上觀察學院」發文，稱在銀行ATM發現一張紙條，提醒失主可至櫃台取回遺失的提款卡，最後還補上一句「謝謝」，該網友不禁疑惑，「好人平安，但為什麼要說謝謝？」此帖文引發其他網友熱烈討論，有熱評指出，道地台灣人用詞習慣一定會有3句話：「起始語：不好意思、續詞語：請問一下、結束語：謝謝」。

從網友貼出的照片可見銀行ATM上貼了一張黃色便條紙，疑似有民眾拾獲一張提款卡，轉交給銀行行員後，擔心失主回來尋卡找不到便留下手寫便條紙告知失主，不過引起原PO注意的是，紙條最後還寫了「謝謝」2字。「謝謝」本應用於表示感激、謝意的語境，該民眾應該是幫助人的一方，因此原PO不解「為什麼要說謝謝？」

該則貼文已獲上萬人按讚及近千則評論留言，除了上述總結台灣人用詞習慣的熱評外，獲得最高點讚的留言表示，「一個禮貌，我也會這樣，不管什麼都說一個謝謝，無傷大雅」；其他人並留言分享，「一天不謝謝一次我會全身癢啊！」、「前幾天被警察開單，他遞給我紅單的同時，我也跟他說了謝謝」、「我罵完人也都會加一句謝謝」；還有人補充，講完謝謝後，比起「不客氣」，更多人會回覆「不會」。

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