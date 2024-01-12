我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

牛排館的薯泥比你家的好吃 因為猛加這2種東西

華爾街日報：台灣大選變數之大 牽動全球神經

台選舉13日投票 藍綠白選前之夜激情催票

記者侯俐安、丘采薇、林縉明、程遠述／台北即時報導
民眾黨12日晚在凱道舉行選前之夜，總統候選人柯文哲（右）表示，人民渴望改變的機會，只有民意才能讓改變成真，翻轉未來。記者葉信菉／攝影
民眾黨12日晚在凱道舉行選前之夜，總統候選人柯文哲（右）表示，人民渴望改變的機會，只有民意才能讓改變成真，翻轉未來。記者葉信菉／攝影

侯：集中選票拚輪替

2024總統大選13日投票，藍綠白三黨12日晚選前之夜造勢催票。國民黨總統候選人侯友宜、民進黨總統候選人賴清德在新北市板橋隔空拚場，侯友宜表示，這是他和賴清德「一對一的對決」，呼籲選民集中選票，讓政黨輪替。賴清德強調，過去8年選對了，也選擇了正確的國家路線，「命運完全掌握在我們自己手上」。民眾黨總統候選人柯文哲呼籲，「用選票證明台灣不是只有藍綠」，改變國家翻轉未來。

賴：新北贏台灣就贏

賴清德12日晚先到本命區台南市造勢，再前進侯友宜的大本營新北板橋舉行晚會。賴清德說，新北是他的故鄉，他沒有忘了自己的根，以身為礦工之子為榮；蔡英文總統過去兩次在新北都獲得最高票，他懇請大家不能「偏心」，這次也要用全國最高票來支持他，「來支持賴清德，給新北的孩子肯定」、「只要新北贏，台灣就會贏」。

賴清德強調，過去8年，拒絕走回過去、鎖進中國、向威權專制低頭的路線，現在大家所熟悉的民主，不只是前人努力打拚、所累積的民主；也是太陽花年輕人走上街頭、拒絕服貿，所打造的民主；更是大家4年前出門投票、拒絕一國兩制台灣方案，所捍衛的民主，「大家投下選票、做出選擇的這一刻，民主才會是人民當家作主，台灣，也才能是我們的台灣。」

國民黨總統候選人侯友宜12日登場時，先向新北市民深深一鞠躬，感謝過去13年的支持，讓他有機會往前做更多事。他強調，這是一場戰爭與和平、貪腐與清廉、公平正義「廢死與反廢死」、反核與能源永續、仇中抹紅與中間路線的選戰；全球風險評估機構歐亞集團將賴清德列為「美國最危險的朋友」，賴清德就是戰爭風險的路線，他是和平路線。

侯友宜表示，賴清德新潮流，貪腐、黑金、弊案重重，侯友宜走的是清廉路線。賴清德喜歡抹紅，說他和國民黨依賴中國，「我沒有依賴中國，是賴清德閉關鎖國、仇中抹紅、讓兩岸交流完全遙遙無期」，侯友宜走的是「台灣人的勇敢路線」，捍衛國安、保障人權，台灣的未來由2,350萬人決定。

侯友宜強調，台灣不能再浪費8年，「國家的命運、台灣的靈魂，不能再輸下去了，不能在我們的手中不見，這一戰我們不能輸、我們輸不起，我們一定要贏」，要集中選票、第四次政黨輪替，需要藍白人民合作，終結綠色貪腐，藍白政黨合作，實現聯合政府。

柯：終結藍綠的關鍵

民眾黨總統候選人柯文哲12日晚在凱道造勢，呼籲支持者「用選票證明台灣不是只有藍綠」，這場選舉證明民眾黨是台灣主流，一定可以改變國家翻轉未來，現在是最後一哩路，最關鍵的時刻，呼籲大家終結藍綠，讓國家可以有長期規畫，理想可實現。

柯文哲說，過去兩周從北到南發現，台灣不只有藍綠跟意識形態，人民渴望改變的機會，只有民意才能讓改變成真，這場選戰能走到最後，只靠小額募款就可以打贏這場選戰，真的是奇蹟，不靠傳統樁腳動員，讓全世界看見台灣人民想要改變的力量，拜託年輕朋友一定要回家投票，自己的未來自己救，義無反顧投下一票。

國民黨12日晚新北選前之夜，總統候選人侯友宜（中）表示，總統選舉就是國家路線的選...
國民黨12日晚新北選前之夜，總統候選人侯友宜（中）表示，總統選舉就是國家路線的選舉，這是一場他和民進黨總統候選人賴清德的對決，要請全國人民做最後的選擇。記者陳正興／攝影
民進黨選前之夜新北場，總統候選人賴清德（左）說，他沒忘了自己的根，以身為礦工之子...
民進黨選前之夜新北場，總統候選人賴清德（左）說，他沒忘了自己的根，以身為礦工之子為榮。記者林澔一／攝影

賴清德 侯友宜 投票

上一則

賴清德選前之夜回防台南 妻子吳玫如首度現身站台

延伸閱讀

賴清德選前之夜回防台南 妻子吳玫如首度現身站台

賴清德選前之夜回防台南 妻子吳玫如首度現身站台
終結綠色貪腐 侯喊藍白團結：台灣再出發只剩最後一步

終結綠色貪腐 侯喊藍白團結：台灣再出發只剩最後一步
侯友宜：不管柯怎麼汙辱我 為了政黨輪替 我吞

侯友宜：不管柯怎麼汙辱我 為了政黨輪替 我吞
賴清德：當總統用人唯才不分黨派 團結全國、壯大台灣

賴清德：當總統用人唯才不分黨派 團結全國、壯大台灣

熱門新聞

10日的聯合報、中國時報、自由時報都刊登署名蕭萬長的頭版全版廣告，底圖是用捺指印的方式呈現中華民國國旗。(記者楊德宜／攝影)

「向民進黨黑金複合體宣戰」蕭萬長登3大報頭版廣告

2024-01-09 19:15
示意圖。(路透)

以為是飛彈…中國發射衛星 台灣人收「國家級警報」

2024-01-09 02:33
作品封面展現出主題與角色特質。（圖／天使映畫提供）

台灣總統大選 成人片也來蹭熱度 「藍白合」變鹹濕版

2024-01-09 02:21
吳欣盈大方回答所有問題。（薩泰爾提供）

吳欣盈現身「賀瓏夜夜秀」 選副手有自信 聽到這句話當場傻眼走人

2024-01-07 17:54
陳女藏放錄音筆在先生的公事包內竊聽，意外發現先生與診所護理師交往。示意圖。（取材自pexels／Loc Dang）

醫師娘「1方法」發現先生偷情 台法官認具證據能力判賠

2024-01-08 20:53
台灣國防部首公布今日中國長征火箭飛行航跡示意。圖／台灣國防部

台國防部：中國火箭軌跡異常 發警報不受政治干擾

2024-01-09 09:19

超人氣

更多 >
1月中旬開始轉運 3生肖「鹹魚翻身」財運大爆發

1月中旬開始轉運 3生肖「鹹魚翻身」財運大爆發
加州華裔夫婦滑雪 遇雪崩遭活埋 死裡逃生只因...

加州華裔夫婦滑雪 遇雪崩遭活埋 死裡逃生只因...
試管嬰兒大烏龍 紐約亞裔夫婦生下白人男嬰 終獲賠

試管嬰兒大烏龍 紐約亞裔夫婦生下白人男嬰 終獲賠
明年起連續5年沒有大年三十 那還有除夕嗎？

明年起連續5年沒有大年三十 那還有除夕嗎？
王家衛藏進對張國榮的思念 「繁花」最催淚彩蛋在這…

王家衛藏進對張國榮的思念 「繁花」最催淚彩蛋在這…