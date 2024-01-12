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華爾街日報：台灣大選變數之大 牽動全球神經

賴清德選前之夜回防台南 妻子吳玫如首度現身站台

中央社台南12日電
民進黨總統候選人賴清德（左）12日選前之夜選擇從本命區台南出發，妻子吳玫如（右）首度現身站台，為造勢晚會掀起最高潮。（賴清德競選總部提供）中央社
民進黨總統候選人賴清德（左）12日選前之夜選擇從本命區台南出發，妻子吳玫如（右）首度現身站台，為造勢晚會掀起最高潮。（賴清德競選總部提供）中央社

民進黨總統候選人賴清德選前之夜選擇從本命區台南出發，妻子吳玫如首度現身站台，為晚會掀起最高潮。賴清德說，台南是關鍵中的關鍵，希望開出最高得票率，台南6席立委全壘打。

影片來源：聯合新聞網

選戰倒數最後一天，賴清德與搭檔蕭美琴兩人分進合擊車掃拜票，賴清德晚間先回本命區台南再到故鄉新北市，出席選前之夜造勢晚會。

賴清德妻子吳玫如今晚現身台南的造勢晚會，這是賴清德從政30年來，吳玫如首次替賴清德站台。賴清德抵達現場時，台下群眾不斷高喊「總統好」；民進黨提名的6位立委陳亭妃、賴惠員、郭國文、林俊憲、林宜瑾、王定宇全員到齊，行政院長陳建仁、台南市長黃偉哲等人也都到場力挺。

晚會現場擠滿熱情支持者，主持人、立委林宜瑾說，總統民選以來，首次選前之夜在台南舉辦，現場已經超過6萬人。

賴清德致詞表示，非常感謝鄉親熱情相挺，支持者的溫暖讓他感謝並感動，今天已經破歷史紀錄；他鞠躬表達感謝並說，沒有台南就沒有賴清德，過去他很榮幸可以跟大家並肩作戰，台南市已是2024全球最佳的參訪地點，世界已經看見台南，台南已經成為世界的台南。

他說，每一次正副總統選舉，台南市都是各縣市投票率最高的城市，選前之夜再度回到台南，請台南鄉親當他與蕭美琴後盾、衝出最高票。

賴清德說，他不論在哪個職位上，嚴格自我要求，認真打拚，清白、不貪不取、公正廉明、清廉勤政愛鄉土，這不只是民進黨的創黨精神，也是他從政的座右銘。

他表示，這次選舉選風惡質，在野黨為了選舉利益，抹黑他與民進黨提名的立委，甚至不惜對台南貼標籤，進行仇恨動員，非常不應該，請選民用選票遏止這種歪風。

賴清德強調，他對黑金與貪污「零容忍」，擔任黨主席後提出比法律嚴格的標準，但其他政黨的要求卻比法律規定寬鬆，未來當總統，他同樣用高標準面對每一個弊案，不論哪一個政黨、哪個縣市，只要有弊案，絕對嚴格查明到底，絕對讓貪污黑金沒有容身之地。

賴清德呼籲選民明天出門投票，勇敢投下守護台灣、光榮台南關鍵的一票。

行政院長陳建仁致詞表示，賴清德曾代表總統出訪友邦向全世界展現台灣穩健踏實的外交格局，台美關係也是歷史上最好，賴清德可以帶領台灣走向世界。他強調，投對的人會前進未來，投錯的人就會回到過去。

台南市長黃偉哲說，每個選民都是賴清德的總幹事、後援會，懇請台南鄉親幫賴清德拉票，讓老市長賴清德成為新總統。

台南子弟、不分區立委候選人王義川上台，現場歡呼聲不斷，王義川說：「我回來了，台南人沒有在漏氣」，台灣人選擇與民主陣營站在一起，賴清德在台南的票數一定要開出全國最高票。

賴清德 民進黨 投票

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