華郵社論：不論誰勝選 台灣自由選舉已擊敗中國專制

台灣13日將舉行總統大選，受到舉世關注。美聯社

台灣13日將舉行總統大選，受到舉世關注。華盛頓郵報（The Washington Post）社論指出，台灣成功舉行選舉揭穿中共 政權合法性的謊言，不論結果由誰獲勝，台灣本身已是贏家。

華郵社論以「不論誰勝選，台灣的自由選舉已擊敗中國獨裁統治」為題分析，中國基於地緣政治目的，加劇對台軍事及經濟挑釁行為，頻頻派出軍機、軍艦擾台。除了出於具爭議性的主權聲索，北京霸凌台灣的原因還包括人口2300萬的台灣示範了中共領導人無法忍受的事：有效運作的華人 民主政體。

社論指出，這也是中國拒絕讓香港擁有政治自由和普選制度的原因。

事實上，經濟學人資訊社（EIU）將台灣列為亞洲最自由的社會，全球排名也高居第10。自由之家（Freedom House）則將台灣列為「自由」等級，在政治權利及公民自由方面的分數甚至高於美國及英國。

社論指出，台灣這些自由特徵都將在13日登場的總統大選展現出來，選舉結果幾乎不可能預測，但這場競爭的結果對全球政治未來走向至關重要。

社論認為，中國勢必想要影響選舉結果，目的是要嚇唬台灣選民，要他們投票給支持與中國深化關係的候選人。中國在1996年台灣首次總統直選之前，就用過相同手段，對台灣主要港口附近進行飛彈試射，但結果適得其反，與挺獨思想眉來眼去而遭北京厭惡的李登輝獲得壓倒性勝利。

中國施壓行為這次也很可能會失敗。

社論分析，中國拒絕接受台灣民主還有另一個原因：台灣由威權體制和平轉型為民主政體。國共內戰結束後的數十年期間，海峽兩岸分別為一黨獨大統治，台灣歷經「白色恐怖」，後來在美國支持下，約在40年前結束戒嚴，擴大個人自由、允許反對黨成立、解除軍事審查制度，以及對過去歷史公開進行清算。

社論直指，其中最後一項是中國共產黨 最擔憂的。共產黨統治中國數十年間，暴力肅清異議人士，引發失序混亂的政治運動，以及1979年改革開放前的經濟落後情況。1989年天安門血腥鎮壓事件更是北京特別不願面對的過去。

中國經濟開放後，政治並未隨之開放，西方國家曾期待，在中國融入全球經濟、中產階級增加後，政治也會發生變革，就像台灣一樣。2012年，時任中國總理溫家寶表示，中國將無可避免走向自由選舉，但必須從基層選舉逐步推進。不過，習近平同年掌權，後來卻修法讓自己能終身執政，又走回個人崇拜的獨裁體制。

台灣大選後，兩岸緊張情勢可能會升高，協助民主台灣嚇阻中國，符合美國利益及長期承諾。隨著中國將經濟發展成果投資於提升軍力，也隨著台灣民主蓬勃發展，美國這項承諾在戰略上已變得更為重要。

社論指出，台灣成功舉行選舉讓中共詭詐主張自身合法性的謊言不攻自破，也就是所謂「華人不在意西方式民主，寧願支持有效率、以國家為中心的獨裁政體」。從這個意義上來說，不論誰贏得13日的大選，台灣本身已是贏家。