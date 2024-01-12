我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多深圳店開業 愛馬仕包開賣16分鐘搶光

紐約市府公共安全會議 揭祕新型詐騙模式

賴清德：當總統用人唯才不分黨派 團結全國、壯大台灣

記者丘采薇／新北即時報導
民進黨總統候選人賴清德今晚在新北市板橋第二運動場舉辦選前之夜，主辦單位宣布現場超過20萬人。(賴清德競選總部提供)
民進黨總統候選人賴清德今晚在新北市板橋第二運動場舉辦選前之夜，主辦單位宣布現場超過20萬人。(賴清德競選總部提供)

民進黨總統候選人賴清德今晚在新北市板橋第二運動場舉辦選前之夜，主辦單位宣布現場超過20萬人，今天活動結束後，超過晚上10時人潮仍沒有散去，不斷大喊「美德贏台灣」。賴清德演說時指出，他未來當選總統，將用人唯才，不分黨派、尊重專業，組織最好的團隊，團結全國、壯大台灣。

賴清德指出，現在大家所熟悉的民主，不只是前人努力打拚，所累積的民主；也是太陽花年輕人走上街頭、拒絕服貿，所打造的民主；更是大家四年前出門投票、拒絕一國兩制台灣方案，所捍衛的民主。「各位，當走進投票所，投下選票、做出選擇的這一刻，民主才會是人民當家作主，台灣，也才能是我們的台灣。」

賴清德說，過去八年選對人，也選擇了正確的國家路線，拒絕了走回過去、鎖進中國、向威權專制低頭的路線，這完全證明，「命運完全掌握在我們自己手上。」

賴清德表示，「過去，大家為了信念站出來，是因為你們都相信，那是你捍衛台灣的力量，所以，一定要站出來投票。我們要有信心、更要充滿希望，不要讓過去你起身對抗的人事物回來、要延續八年來的光榮。不要讓你好不容易建立的改革成果消失，要創造台灣下一階段的進步與奇蹟。所以你的一票，非常重要，明天，讓我們一起，選對的人、走對的路。」

賴清德說，對他來說，沒有比為國家和人民服務，更有意義的使命了。未來他當選總統，會用人唯才，不分黨派、尊重專業，組織最好的團隊，團結全國、壯大台灣。他會擦亮民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的招牌，也會落實愛與和平、非暴力的核心價值。他會繼續走民主和平的路。站在自由民主、國際陣營這一邊；更會永遠站在台灣人民這一邊。

賴清德也說，未來他當選總統，會走創新繁榮的路；而且，也要將經濟成長所帶來的繁榮，和全國人民分享。他會走公義永續的路。建立公平的社會，讓大家看見希望。他會繼續減輕人民的負擔，讓大家可以事業、家庭都兼顧；從老到小，政府都會守護。他會繼續投資未來世代。因為支持年輕人，就是國家最好的投資。他會繼續落實居住正義。未來，社會住宅全力蓋、加速蓋，讓人人都有一個家。

賴清德說，賴清德、蕭美琴要打造的台灣，是把國人生活照顧得更好的台灣。會讓所有人感到驕傲、又可以幸福生活。但是，要延續好的政策、要推動國家希望工程，國會就要過半；他廣納了跨世代、跨領域、跨黨派的人才，組成民主大聯盟，就是希望能夠讓更多人才和全台灣一起，創造更好的未來。拜託大家，不要分散力量，不要過度樂觀，結果民主的力量沒過半，反而讓藍白過半。這樣子，改革推不動、建設做不來、國家安全更會受到嚴重衝擊。

 賴清德強調，總統、副總統要當選，國會要過半，新北絕對是關鍵中的關鍵，新北贏、台灣就會贏。請故鄉新北的鄉親，集中選票，支持新北子弟賴清德、蕭美琴、也支持新北的立委候選人。包括第1選區，何博文；第2選區，林淑芬；第3選區，李坤城；第4選區，吳秉叡；第5選區，蘇巧慧；第6選區，張宏陸；第7選區，羅致政；第8選區，吳崢；第9選區，莊銘淵；第10選區，吳琪銘；第11選區，曾柏瑜；第12選區，賴品妤。

 賴清德說，「他們每一位都已經準備好和賴清德建設充滿希望的國家。他們是新北隊，也是台灣隊。大家是不是給這十二位優秀的候選人，親愛的台灣人民，我們要選對的人、走對的路，所以，明天，請大家起身去投票。去投票，就會贏。」

2024大選倒數最後一夜，民進黨正副總統候選人賴清德（前左）、蕭美琴（前右）在新...
2024大選倒數最後一夜，民進黨正副總統候選人賴清德（前左）、蕭美琴（前右）在新北市板橋區舉辦選前之夜造勢大會。蔡英文總統（中）牽起候選人雙手尋求選民支持。(記者林澔一/攝影)

賴清德 投票 投資

上一則

朱立倫連轟民進黨沒良心：做這麼爛 憑什麼不政黨輪替

延伸閱讀

選前之夜 國民兩黨板橋隔空拚場 民眾黨凱道衝刺

選前之夜 國民兩黨板橋隔空拚場 民眾黨凱道衝刺
新聞評論／金孫留給台獨 和平留給台灣 國家還給人民

新聞評論／金孫留給台獨 和平留給台灣 國家還給人民
藍委：高端6大疑點未解 賴清德打假球

藍委：高端6大疑點未解 賴清德打假球
選戰筆記╱選票無法集中 繼續忍受蠻橫

選戰筆記╱選票無法集中 繼續忍受蠻橫

熱門新聞

10日的聯合報、中國時報、自由時報都刊登署名蕭萬長的頭版全版廣告，底圖是用捺指印的方式呈現中華民國國旗。(記者楊德宜／攝影)

「向民進黨黑金複合體宣戰」蕭萬長登3大報頭版廣告

2024-01-09 19:15
示意圖。(路透)

以為是飛彈…中國發射衛星 台灣人收「國家級警報」

2024-01-09 02:33
作品封面展現出主題與角色特質。（圖／天使映畫提供）

台灣總統大選 成人片也來蹭熱度 「藍白合」變鹹濕版

2024-01-09 02:21
吳欣盈大方回答所有問題。（薩泰爾提供）

吳欣盈現身「賀瓏夜夜秀」 選副手有自信 聽到這句話當場傻眼走人

2024-01-07 17:54
陳女藏放錄音筆在先生的公事包內竊聽，意外發現先生與診所護理師交往。示意圖。（取材自pexels／Loc Dang）

醫師娘「1方法」發現先生偷情 台法官認具證據能力判賠

2024-01-08 20:53
台灣國防部首公布今日中國長征火箭飛行航跡示意。圖／台灣國防部

台國防部：中國火箭軌跡異常 發警報不受政治干擾

2024-01-09 09:19

超人氣

更多 >
1月中旬開始轉運 3生肖「鹹魚翻身」財運大爆發

1月中旬開始轉運 3生肖「鹹魚翻身」財運大爆發
加州華裔夫婦滑雪 遇雪崩遭活埋 死裡逃生只因...

加州華裔夫婦滑雪 遇雪崩遭活埋 死裡逃生只因...
賀新禧 好市多推春節款蘇格蘭威士忌

賀新禧 好市多推春節款蘇格蘭威士忌
避免生細菌 剩飯放進冰箱前做這個動作

避免生細菌 剩飯放進冰箱前做這個動作
試管嬰兒大烏龍 紐約亞裔夫婦生下白人男嬰 終獲賠

試管嬰兒大烏龍 紐約亞裔夫婦生下白人男嬰 終獲賠