賴清德：當總統用人唯才不分黨派 團結全國、壯大台灣

民進黨總統候選人賴清德今晚在新北市板橋第二運動場舉辦選前之夜，主辦單位宣布現場超過20萬人。(賴清德競選總部提供)

民進黨總統候選人賴清德 今晚在新北市板橋第二運動場舉辦選前之夜，主辦單位宣布現場超過20萬人，今天活動結束後，超過晚上10時人潮仍沒有散去，不斷大喊「美德贏台灣」。賴清德演說時指出，他未來當選總統，將用人唯才，不分黨派、尊重專業，組織最好的團隊，團結全國、壯大台灣。

賴清德指出，現在大家所熟悉的民主，不只是前人努力打拚，所累積的民主；也是太陽花年輕人走上街頭、拒絕服貿，所打造的民主；更是大家四年前出門投票 、拒絕一國兩制台灣方案，所捍衛的民主。「各位，當走進投票所，投下選票、做出選擇的這一刻，民主才會是人民當家作主，台灣，也才能是我們的台灣。」

賴清德說，過去八年選對人，也選擇了正確的國家路線，拒絕了走回過去、鎖進中國、向威權專制低頭的路線，這完全證明，「命運完全掌握在我們自己手上。」

賴清德表示，「過去，大家為了信念站出來，是因為你們都相信，那是你捍衛台灣的力量，所以，一定要站出來投票。我們要有信心、更要充滿希望，不要讓過去你起身對抗的人事物回來、要延續八年來的光榮。不要讓你好不容易建立的改革成果消失，要創造台灣下一階段的進步與奇蹟。所以你的一票，非常重要，明天，讓我們一起，選對的人、走對的路。」

賴清德說，對他來說，沒有比為國家和人民服務，更有意義的使命了。未來他當選總統，會用人唯才，不分黨派、尊重專業，組織最好的團隊，團結全國、壯大台灣。他會擦亮民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的招牌，也會落實愛與和平、非暴力的核心價值。他會繼續走民主和平的路。站在自由民主、國際陣營這一邊；更會永遠站在台灣人民這一邊。

賴清德也說，未來他當選總統，會走創新繁榮的路；而且，也要將經濟成長所帶來的繁榮，和全國人民分享。他會走公義永續的路。建立公平的社會，讓大家看見希望。他會繼續減輕人民的負擔，讓大家可以事業、家庭都兼顧；從老到小，政府都會守護。他會繼續投資 未來世代。因為支持年輕人，就是國家最好的投資。他會繼續落實居住正義。未來，社會住宅全力蓋、加速蓋，讓人人都有一個家。

賴清德說，賴清德、蕭美琴要打造的台灣，是把國人生活照顧得更好的台灣。會讓所有人感到驕傲、又可以幸福生活。但是，要延續好的政策、要推動國家希望工程，國會就要過半；他廣納了跨世代、跨領域、跨黨派的人才，組成民主大聯盟，就是希望能夠讓更多人才和全台灣一起，創造更好的未來。拜託大家，不要分散力量，不要過度樂觀，結果民主的力量沒過半，反而讓藍白過半。這樣子，改革推不動、建設做不來、國家安全更會受到嚴重衝擊。

賴清德強調，總統、副總統要當選，國會要過半，新北絕對是關鍵中的關鍵，新北贏、台灣就會贏。請故鄉新北的鄉親，集中選票，支持新北子弟賴清德、蕭美琴、也支持新北的立委候選人。包括第1選區，何博文；第2選區，林淑芬；第3選區，李坤城；第4選區，吳秉叡；第5選區，蘇巧慧；第6選區，張宏陸；第7選區，羅致政；第8選區，吳崢；第9選區，莊銘淵；第10選區，吳琪銘；第11選區，曾柏瑜；第12選區，賴品妤。