朱立倫連轟民進黨沒良心：做這麼爛 憑什麼不政黨輪替

國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康今晚於板橋體育館舉行選前之夜，現場喊出破25萬人，與民進黨拚場。國民黨主席朱立倫、侯友宜、趙少康、晚間9時開始大進場，整整走了20分鐘才抵達抵達舞台。朱致詞連轟民進黨三次沒良心，做這麼爛，憑什麼不能政黨輪替。(截自udn直播)

國民黨 正副總統候選人侯友宜、趙少康今晚於板橋體育館舉行選前之夜，現場喊出破25萬人，與民進黨 拚場。國民黨主席朱立倫、侯友宜、趙少康、晚間9時開始大進場，整整走了20分鐘才抵達抵達舞台。朱致詞連轟民進黨三次沒良心，做這麼爛，憑什麼不能政黨輪替。

朱立倫先說「感動！這就是偉大的台灣人，這就是偉大的台灣民主！」朱接著說，民主的精神就是做好繼續，做壞換人。國民黨失敗過、國民黨挫折過，國民黨有對不起人民的地方，「我們反省、我們改革、我們檢討」。大家嫌國民黨老舊，提出最年輕的新時代的候選人，提出來最乾淨的名單、最優秀的團隊。

朱立倫表示，大家嫌國民黨不夠團結，這一次不管是什麼藍，國民黨都團結在一起，全台灣都團結在一起，只有中華民國 藍，要把青天白日的旗子，帶到總統府，讓國家重見光明，就是共同的目標。

朱立倫指出，民進黨靠抗中保台、抹紅牌，一次次得逞，國民黨做好了準備，這幾年來重新獲得國際人士、美國的信任，也開啟兩岸重新對話，親美和中，反對台獨，反對一國兩制，永遠捍衛中華民國，最愛台灣的就是中國國民黨。

朱立倫說，沒有出息的民進黨還在抗中保台，還在中國介選，國民黨真正靠人民的力量，靠群眾的力量，靠民主的力量。他喊話，各位偉大的所有台灣人，知道民進黨有多爛，超過六成以上的民意要政黨輪替，超過六成以上民意要真相，要下架民進黨，要重啟特偵組，要知道所有不公不義的真相。所有的台灣人民都希望能夠真正的和平，讓下一代能夠過好日子，這就是民眾共同的心聲。

朱立倫批評，民進黨在板二那邊，除了抹黑、除了抹紅還能做什麼？「能不能摸摸良心告訴台灣人民，你做這麼爛、你做這麼差，憑什麼政黨不能輪替？憑什麼你就要靠這樣繼續能夠延續你的政權？」沒有良心的新潮流，吃乾抹淨、貪汙腐化；沒有良心的民進黨，讓兩岸兵凶戰危；沒有良心的執政當局，不知道民意要求下台、下架民進黨。

朱立倫強調，此時各位好朋友堅定信念，堅持理念，相信民主是偉大的，相信所有台灣人民的智慧。不管過去有任何的小恩小怨、不管過去有任何的個人考量，這時只有中華民國，只有台灣，只有下一代。明天團結所有的力量，把每一票都催出來就會贏。

朱立倫總結，讓青年改革的新世代的力量，讓侯友宜、趙少康帶領中華民國，帶領台灣走向和平、公義、繁榮的新世代，堅定信念拚下去一定贏。今天是他看過有史以來在新北市最大的場面。不論在高雄、在台南、在台中，在每個地方，國民黨都是創下最多的人數，讓這股人民的力量走對的路，翻轉台灣，政黨輪替，讓侯友宜、趙少康、國民黨立委候選人都能當選，改變台灣的命運。