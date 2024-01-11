侯康選前之夜沒馬英九 黃暐瀚、邱毅批「真心換絕情」

圖為前總統馬英九11日出席國民黨四海同心、海外團結造勢大會，並未對「必須相信習近平」一說回應。(記者林澔一／攝影)

前總統馬英九 未受邀侯康配今晚的選前之夜，引發熱議。資深媒體人黃暐瀚和前立委邱毅都在各自的臉書表示，真心換絕情。

黃暐瀚表示，馬英九人生第一次「掏腰包」刊登報紙廣告，就是幫國民黨 的總統候選人催票。誰會想到，這樣「滿腔熱血」的同一天，居然被取消選前之夜，臨時被告知，造勢晚會，不用來了。大局為重，馬辦只能被動回應：「沒有受邀」。

馬英九有沒有受邀？黃暐瀚表示，去翻翻原版的板橋晚會Rundown就知道了，不是沒受邀，而是「不受歡迎」了，被當成「麻煩」了，所以「被取消」，被迫不出席。

黃暐瀚表示，為了讓國民黨贏，馬英九主動刊報紙廣告；為了讓國民黨贏，馬英九被取消也默默吞下。但其實德國之聲的專訪內容，都是2015年馬習會的「基礎」，馬英九並沒有變，重點也不在「信任習近平」5個字上面，馬英九根本無意為侯友宜 找麻煩。

黃暐瀚表示，為了眼前的考量，臨時取消選前晚會的邀請。真正受傷的，會是誰？

前立委邱毅也在臉書「邱毅『談天論地話縱橫』」表示，馬英九接受《德國之聲》的專訪，才說了一些對兩岸關係比較正面的意見，便被國民黨總統候選人侯友宜在國際記者會直接打臉，並予以切割。事後還在選前之夜的出席貴賓名單，直接把馬英九除名。

邱毅說，侯友宜這個動作是很不智的，在國民黨支持者中，馬迷絕對遠超過侯粉，現在馬英九真心換絕情，被侯友宜摒除在選前之夜的出席貴賓之外，一定會引起爭議與反感，使選情橫生變數。

「侯友宜和趙少康都把統一視為毒蛇猛獸，避之唯恐不及」，邱毅表示，還刻意表示「任內絕不觸及統一話題」，趙少康甚至一再表示香港一國兩制失敗，他支持黎智英，可是另方面卻強調要與大陸對話協商，爭取大陸給予更多讓利，這難道不是自相矛盾的說法嗎？

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點