我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美英聯手空襲葉門叛軍 傳至少4次爆炸巨響

第一夫人批評共和黨 對杭特拜登「太殘忍」

侯康選前之夜沒馬英九 黃暐瀚、邱毅批「真心換絕情」

記者楊德宜／台北即時報導
圖為前總統馬英九11日出席國民黨四海同心、海外團結造勢大會，並未對「必須相信習近平」一說回應。(記者林澔一／攝影)
圖為前總統馬英九11日出席國民黨四海同心、海外團結造勢大會，並未對「必須相信習近平」一說回應。(記者林澔一／攝影)

前總統馬英九未受邀侯康配今晚的選前之夜，引發熱議。資深媒體人黃暐瀚和前立委邱毅都在各自的臉書表示，真心換絕情。

黃暐瀚表示，馬英九人生第一次「掏腰包」刊登報紙廣告，就是幫國民黨的總統候選人催票。誰會想到，這樣「滿腔熱血」的同一天，居然被取消選前之夜，臨時被告知，造勢晚會，不用來了。大局為重，馬辦只能被動回應：「沒有受邀」。

馬英九有沒有受邀？黃暐瀚表示，去翻翻原版的板橋晚會Rundown就知道了，不是沒受邀，而是「不受歡迎」了，被當成「麻煩」了，所以「被取消」，被迫不出席。

黃暐瀚表示，為了讓國民黨贏，馬英九主動刊報紙廣告；為了讓國民黨贏，馬英九被取消也默默吞下。但其實德國之聲的專訪內容，都是2015年馬習會的「基礎」，馬英九並沒有變，重點也不在「信任習近平」5個字上面，馬英九根本無意為侯友宜找麻煩。

黃暐瀚表示，為了眼前的考量，臨時取消選前晚會的邀請。真正受傷的，會是誰？

前立委邱毅也在臉書「邱毅『談天論地話縱橫』」表示，馬英九接受《德國之聲》的專訪，才說了一些對兩岸關係比較正面的意見，便被國民黨總統候選人侯友宜在國際記者會直接打臉，並予以切割。事後還在選前之夜的出席貴賓名單，直接把馬英九除名。

邱毅說，侯友宜這個動作是很不智的，在國民黨支持者中，馬迷絕對遠超過侯粉，現在馬英九真心換絕情，被侯友宜摒除在選前之夜的出席貴賓之外，一定會引起爭議與反感，使選情橫生變數。

「侯友宜和趙少康都把統一視為毒蛇猛獸，避之唯恐不及」，邱毅表示，還刻意表示「任內絕不觸及統一話題」，趙少康甚至一再表示香港一國兩制失敗，他支持黎智英，可是另方面卻強調要與大陸對話協商，爭取大陸給予更多讓利，這難道不是自相矛盾的說法嗎？

▼台灣大選 全球矚目 中共擔心

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

馬英九 國民黨 侯友宜

上一則

台灣大選前夕 國務院再促中國勿干涉或惡意影響

延伸閱讀

馬英九未受邀侯康選前之夜 網：切割深藍就問還剩什麼

馬英九未受邀侯康選前之夜 網：切割深藍就問還剩什麼
又口誤錯喊「蔡清德」 馬英九自嘲：小弟有一把年紀了

又口誤錯喊「蔡清德」 馬英九自嘲：小弟有一把年紀了
馬英九：賴清德不尊重國家與憲法 若當選是災難

馬英九：賴清德不尊重國家與憲法 若當選是災難
選前再轟九二共識 賴清德：用選票告訴馬英九錯了

選前再轟九二共識 賴清德：用選票告訴馬英九錯了

熱門新聞

10日的聯合報、中國時報、自由時報都刊登署名蕭萬長的頭版全版廣告，底圖是用捺指印的方式呈現中華民國國旗。(記者楊德宜／攝影)

「向民進黨黑金複合體宣戰」蕭萬長登3大報頭版廣告

2024-01-09 19:15
示意圖。(路透)

以為是飛彈…中國發射衛星 台灣人收「國家級警報」

2024-01-09 02:33
作品封面展現出主題與角色特質。（圖／天使映畫提供）

台灣總統大選 成人片也來蹭熱度 「藍白合」變鹹濕版

2024-01-09 02:21
吳欣盈大方回答所有問題。（薩泰爾提供）

吳欣盈現身「賀瓏夜夜秀」 選副手有自信 聽到這句話當場傻眼走人

2024-01-07 17:54
台灣國防部首公布今日中國長征火箭飛行航跡示意。圖／台灣國防部

台國防部：中國火箭軌跡異常 發警報不受政治干擾

2024-01-09 09:19
陳女藏放錄音筆在先生的公事包內竊聽，意外發現先生與診所護理師交往。示意圖。（取材自pexels／Loc Dang）

醫師娘「1方法」發現先生偷情 台法官認具證據能力判賠

2024-01-08 20:53

超人氣

更多 >
唐嫣演活「汪小姐」 曾問王家衛為何選她？ 答案好暖心…

唐嫣演活「汪小姐」 曾問王家衛為何選她？ 答案好暖心…
台網紅赴美當陪讀媽 從零起步搖身變四季酒店廚師

台網紅赴美當陪讀媽 從零起步搖身變四季酒店廚師
加州華裔夫婦滑雪 遇雪崩遭活埋 死裡逃生只因...

加州華裔夫婦滑雪 遇雪崩遭活埋 死裡逃生只因...
入境中國再放寬：急需者可憑邀請函辦落地簽 9機場過境免簽

入境中國再放寬：急需者可憑邀請函辦落地簽 9機場過境免簽
世說新聞╱傳染病肆虐 華人頻中招 搶藥潮再現？

世說新聞╱傳染病肆虐 華人頻中招 搶藥潮再現？