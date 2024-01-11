中國擬再停ECFA優惠 海基會：應透過既有機制解決爭端

針對中國擬再停ECFA優惠，海基會副秘書長蔡孟君11日表示，雙方應透過既有機制解決爭端，才有助於兩岸關係的正向發展。記者陳宥菘／攝影

中國商務部 日前表示，有關部門正研究進一步採取中止ECFA早期收穫農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅 減讓等措施。海基會副秘書長蔡孟君11日表示，中國應停止種種干預與脅迫，一而再的介選作為，只會適得其反；雙方應透過既有機制解決爭端，才有助於兩岸關係的正向發展。

蔡孟君11日下午主持海基會背景說明會時表示，有關兩岸貨貿爭議，我方已多次提議，願在既有架構下與陸方協商。陸方卻一再片面作為，損人不利己，進一步傷害兩岸經貿正常往來。

她喊話中國，應停止種種干預與脅迫，一而再的介選作為，只會適得其反。「雙方應透過既有機制解決爭端，才有助於兩岸關係的正向發展」。

針對中國部門相關宣布，她也透露，目前海基會尚無接獲台商的意見、反應，將持續關注議題，並與台商保持密切聯繫。

另外，台灣2024大選將在本周六登場，台商返台投票 情況受到關注。先前有台商反應兩岸航點少，增加回台投票難度。陸委會與海基會去年12月時曾對此指出，目前兩岸航點班機訂位率約2成多，客源還有很大成長空間。

針對近期台商返台、兩岸航班訂位情況，蔡孟君表示，近期陸續有台商國人返台，但仍沒有台商向海基會反應訂位問題。由於距離選舉很近，若台商有遇到各式問題，都會盡力協助。

另外，交通部民航局8日宣布，兩岸13個客運包機航點開放，春節前後各10日可飛航包機。蔡孟君指出，目前海基會尚未接獲台商有關春節訂位的問題反應，將與各地台商協會保持聯繫。