台選舉倒數24小時 選前之夜 激戰雙北

民進黨正副總統候選人賴清德（左二）、蕭美琴（右二）11日晚在凱道造勢，蔡英文總統（中）到場力挺。記者林澔一／攝影

2024大選倒數24小時，12日晚選前之夜，藍、綠分別在板橋第一、第二運動場舉辦造勢晚會，國民黨 盼「集中選票」，民進黨 喊「繼續執政」，預估都將湧入數萬人潮。民眾黨將在凱達格蘭大道舉辦選前之夜，重申「棄藍綠、保台灣」。

國民黨侯康配選前之夜，12日晚7時30分在新北板橋第一運動場登場。除正副總統候選人侯友宜、趙少康，不分區立委候選人韓國瑜、台大前校長管中閔、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕及雙北區域立委候選人、不分區立委候選人都將與會，展現大團結氣勢。

侯友宜11日舉行國際記者會強調，任內不會觸及統一問題，台灣的未來由2,350萬人決定；面對中共的意圖，他從來不會有不切實際的想法。國民黨11日也宣布組成全國應變小組，將有逾6萬名監票志工在投開票所監票，也會加強非執政縣市的監票，確保開票結果正確。

民進黨總統候選人賴清德12日行程滿檔，先在新北市及台北市陪立委候選人掃街，隨後在兩個現場舉行選前之夜造勢，下午6時先回到台南「本命區」，隨後再到新北市板橋第二體育館舉行晚會。

賴清德11日晚在凱道舉行大型造勢，主辦單位喊出現場湧入20萬人。賴清德表示，台灣的選擇，全世界都在看，到底是要走向未來、還是走回過去，到底要迎向世界、還是鎖進中國，要堅守民主價值、還是向威權專制低頭，「命運完全掌握在我們自己手上」。

民眾黨總統候選人柯文哲 12日晚將在凱道舉辦選前之夜，為呼應打破藍綠訴求，落實公民運動精神，除主舞台外，也將打造環顧四周小舞台，晚會高潮則是柯文哲大進場，象徵跟人民站在一起，順利把柯送進總統府。選前最後衝刺，柯文哲將公布寫給台灣人民的1封信，喊話選民希望選出台灣未來什麼模樣的總統，重申這場選舉是公民運動，有機會一起下架藍綠。

柯文哲支持者發起的「扛阿北守台灣」歷經超過1千公里長征，11日晚抵達北門廣場舉辦感恩晚會。柯文哲致詞重申，這場選舉是新政治對決舊政治，如果下架民進黨只是讓國民黨上台，台灣還是不會改變，希望能給自許帶給台灣改變的人機會。