我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州華裔夫婦滑雪 遇雪崩遭活埋 死裡逃生只因...

通膨數據上升 股指收盤持平

台選舉倒數24小時 選前之夜 激戰雙北

記者侯俐安、丘采薇、林縉明、鄭媁、張睿廷／台北即時報導
民進黨正副總統候選人賴清德（左二）、蕭美琴（右二）11日晚在凱道造勢，蔡英文總統（中）到場力挺。記者林澔一／攝影
民進黨正副總統候選人賴清德（左二）、蕭美琴（右二）11日晚在凱道造勢，蔡英文總統（中）到場力挺。記者林澔一／攝影

2024大選倒數24小時，12日晚選前之夜，藍、綠分別在板橋第一、第二運動場舉辦造勢晚會，國民黨盼「集中選票」，民進黨喊「繼續執政」，預估都將湧入數萬人潮。民眾黨將在凱達格蘭大道舉辦選前之夜，重申「棄藍綠、保台灣」。

國民黨侯康配選前之夜，12日晚7時30分在新北板橋第一運動場登場。除正副總統候選人侯友宜、趙少康，不分區立委候選人韓國瑜、台大前校長管中閔、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕及雙北區域立委候選人、不分區立委候選人都將與會，展現大團結氣勢。

侯友宜11日舉行國際記者會強調，任內不會觸及統一問題，台灣的未來由2,350萬人決定；面對中共的意圖，他從來不會有不切實際的想法。國民黨11日也宣布組成全國應變小組，將有逾6萬名監票志工在投開票所監票，也會加強非執政縣市的監票，確保開票結果正確。

民進黨總統候選人賴清德12日行程滿檔，先在新北市及台北市陪立委候選人掃街，隨後在兩個現場舉行選前之夜造勢，下午6時先回到台南「本命區」，隨後再到新北市板橋第二體育館舉行晚會。

賴清德11日晚在凱道舉行大型造勢，主辦單位喊出現場湧入20萬人。賴清德表示，台灣的選擇，全世界都在看，到底是要走向未來、還是走回過去，到底要迎向世界、還是鎖進中國，要堅守民主價值、還是向威權專制低頭，「命運完全掌握在我們自己手上」。

民眾黨總統候選人柯文哲12日晚將在凱道舉辦選前之夜，為呼應打破藍綠訴求，落實公民運動精神，除主舞台外，也將打造環顧四周小舞台，晚會高潮則是柯文哲大進場，象徵跟人民站在一起，順利把柯送進總統府。選前最後衝刺，柯文哲將公布寫給台灣人民的1封信，喊話選民希望選出台灣未來什麼模樣的總統，重申這場選舉是公民運動，有機會一起下架藍綠。

柯文哲支持者發起的「扛阿北守台灣」歷經超過1千公里長征，11日晚抵達北門廣場舉辦感恩晚會。柯文哲致詞重申，這場選舉是新政治對決舊政治，如果下架民進黨只是讓國民黨上台，台灣還是不會改變，希望能給自許帶給台灣改變的人機會。

立委選情部分，國民黨人士認為，本次立委選舉保底為50席，最有機會的落點約在54席上下，但仍全力拚過半。民進黨表示，在全國有15個選區目前都是激戰區，尤其中台灣將左右民進黨能否單獨過半。民眾黨內預估，以總席次10席為目標，不分區選情穩定，區域立委部分則以破蛋為目標。

民眾黨總統候選人柯文哲（左）與夫人陳佩琪（右）11日晚出席支持者舉辦的「扛阿北守...
民眾黨總統候選人柯文哲（左）與夫人陳佩琪（右）11日晚出席支持者舉辦的「扛阿北守台灣」感恩晚會。記者潘俊宏／攝影
國民黨總統候選人侯友宜（右二）11日到蘆洲車隊掃街，國民黨主席朱立倫陪同，民眾舞...
國民黨總統候選人侯友宜（右二）11日到蘆洲車隊掃街，國民黨主席朱立倫陪同，民眾舞龍迎接，侯也沿途向支持者打招呼。記者邱德祥／攝影

國民黨 柯文哲 民進黨

上一則

菜販之子力挺肉販之子 蕭萬長與侯友宜背景相似 還是校友

下一則

中國擬再停ECFA優惠 海基會：應透過既有機制解決爭端

延伸閱讀

柯文哲政見爆歧視原住民 姚立明：歧視弱者就是他本性

柯文哲政見爆歧視原住民 姚立明：歧視弱者就是他本性
綠喊20萬人上凱道 賴清德提4保證：不卑不亢維持現狀

綠喊20萬人上凱道 賴清德提4保證：不卑不亢維持現狀
馬英九：賴清德不尊重國家與憲法 若當選是災難

馬英九：賴清德不尊重國家與憲法 若當選是災難
選前北門感恩晚會 柯文哲細數北市政績強調執行力

選前北門感恩晚會 柯文哲細數北市政績強調執行力

熱門新聞

10日的聯合報、中國時報、自由時報都刊登署名蕭萬長的頭版全版廣告，底圖是用捺指印的方式呈現中華民國國旗。(記者楊德宜／攝影)

「向民進黨黑金複合體宣戰」蕭萬長登3大報頭版廣告

2024-01-09 19:15
示意圖。(路透)

以為是飛彈…中國發射衛星 台灣人收「國家級警報」

2024-01-09 02:33
作品封面展現出主題與角色特質。（圖／天使映畫提供）

台灣總統大選 成人片也來蹭熱度 「藍白合」變鹹濕版

2024-01-09 02:21
吳欣盈大方回答所有問題。（薩泰爾提供）

吳欣盈現身「賀瓏夜夜秀」 選副手有自信 聽到這句話當場傻眼走人

2024-01-07 17:54
台灣國防部首公布今日中國長征火箭飛行航跡示意。圖／台灣國防部

台國防部：中國火箭軌跡異常 發警報不受政治干擾

2024-01-09 09:19
陳女藏放錄音筆在先生的公事包內竊聽，意外發現先生與診所護理師交往。示意圖。（取材自pexels／Loc Dang）

醫師娘「1方法」發現先生偷情 台法官認具證據能力判賠

2024-01-08 20:53

超人氣

更多 >
台網紅赴美當陪讀媽 從零起步搖身變四季酒店廚師

台網紅赴美當陪讀媽 從零起步搖身變四季酒店廚師
唐嫣演活「汪小姐」 曾問王家衛為何選她？ 答案好暖心…

唐嫣演活「汪小姐」 曾問王家衛為何選她？ 答案好暖心…
娘娘「腫」麼了？孫儷狀態嚇壞粉絲 劉詩詩、楊冪破冰

娘娘「腫」麼了？孫儷狀態嚇壞粉絲 劉詩詩、楊冪破冰
入境中國再放寬：急需者可憑邀請函辦落地簽 9機場過境免簽

入境中國再放寬：急需者可憑邀請函辦落地簽 9機場過境免簽
世說新聞╱傳染病肆虐 華人頻中招 搶藥潮再現？

世說新聞╱傳染病肆虐 華人頻中招 搶藥潮再現？