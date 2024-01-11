台商返鄉投票踴躍 北京機場台人：疫後第一次排隊這麼久

1月11日早上六點多的北京首都機場，有許多在北京生活的台灣人，或來自其他城市的轉機者，排隊等待行李托運。圖／讀者提供

隨2024總統大選投票 日鄰近，在近幾周大陸各地相繼舉辦台商協會周年慶、台胞新春聯誼會活動後，近日屬於兩岸直航點的機場陸續湧現返台投票人潮，有在北京生活的台灣人坦言，這是新冠疫情 以來，第一次在機場排隊排這麼久，且機上座位也接近全滿。

以北京首都機場為例，11日共有中國國航、長榮航空、中華航空各一航班，共三架次直飛桃園機場，計畫早上八點多起飛的中國國航航班，六點到機場就已排滿長龍，一名在北京生活的台灣人直言，「好久沒在機場排隊這麼久」。

另一名今日返台的北京台商也表示，雖然早已不用隔離，但因兩岸觀光 旅遊尚未完全開放，導致儘管架次數量不如以往，去年航班上座率仍不算太高，普遍約六、七成，但今天的航班應都接近客滿，顯示在大陸的台灣人投票意願很高。

一名在北京工作近20年的台灣人指出，由於藍白合破局，選舉變成藍綠白三足鼎立，在票數落差可能非常小，和近期民調拉鋸下，進一步激發大家願意返鄉投票的意願，例如近一兩周，還有人在聊天群組中，臨時詢問優惠機票的購買方式。