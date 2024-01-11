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台商返鄉投票踴躍 北京機場台人：疫後第一次排隊這麼久

記者陳政錄／北京即時報導
1月11日早上六點多的北京首都機場，有許多在北京生活的台灣人，或來自其他城市的轉機者，排隊等待行李托運。圖／讀者提供
1月11日早上六點多的北京首都機場，有許多在北京生活的台灣人，或來自其他城市的轉機者，排隊等待行李托運。圖／讀者提供

隨2024總統大選投票日鄰近，在近幾周大陸各地相繼舉辦台商協會周年慶、台胞新春聯誼會活動後，近日屬於兩岸直航點的機場陸續湧現返台投票人潮，有在北京生活的台灣人坦言，這是新冠疫情以來，第一次在機場排隊排這麼久，且機上座位也接近全滿。

以北京首都機場為例，11日共有中國國航、長榮航空、中華航空各一航班，共三架次直飛桃園機場，計畫早上八點多起飛的中國國航航班，六點到機場就已排滿長龍，一名在北京生活的台灣人直言，「好久沒在機場排隊這麼久」。

另一名今日返台的北京台商也表示，雖然早已不用隔離，但因兩岸觀光旅遊尚未完全開放，導致儘管架次數量不如以往，去年航班上座率仍不算太高，普遍約六、七成，但今天的航班應都接近客滿，顯示在大陸的台灣人投票意願很高。

一名在北京工作近20年的台灣人指出，由於藍白合破局，選舉變成藍綠白三足鼎立，在票數落差可能非常小，和近期民調拉鋸下，進一步激發大家願意返鄉投票的意願，例如近一兩周，還有人在聊天群組中，臨時詢問優惠機票的購買方式。

就大陸台商返台投票意願，大陸全國台企聯會長李政宏曾在去年底受訪時表示，大家都希望能行使自己的權利，讓兩岸脫離兵兇戰危，能夠持籲不斷的交流、互惠，所以在直航點僅恢復了十幾個下，利用小三通、港澳，甚至日韓中轉都有人在詢問。他並指若以長三角地區為例，台商返鄉投票意願在八成以上都有可能。

可能受近日自大陸返台人數增加影響，有民眾反映，在抵達桃園機場時，海關對是否攜帶肉...
可能受近日自大陸返台人數增加影響，有民眾反映，在抵達桃園機場時，海關對是否攜帶肉類、水果等物品的查驗力度明顯提升，增加了不少通關時間。圖／讀者提供

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