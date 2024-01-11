柯文哲政見爆歧視原住民 姚立明：歧視弱者就是他本性

賴清德競選總部主委姚立明。記者邱德祥／攝影

關注台灣動物議題的獨立媒體「窩窩」提問如何改善野生動物保育與原住民 狩獵文化衝突，民眾黨總統候選人柯文哲 陣營回覆，「要對原住民教育宣導，改變宗教獵食方式」，引發歧視 原住民爭議。

民進黨總統候選人賴清德全國競總主委姚立明今天表示，聽聞柯文哲再次發表對原住民的歧視言論，他並不驚訝，因為柯文哲的本性就是如此。過去與柯文哲共事，深知柯文哲自認自己是高智商、高收入的強人代表，因此三不五時就會表露出歧視弱者的本性。

姚立明說，面對遊民議題，柯文哲曾說「遊民洗乾淨就變成遊客了，那管理街友就像管理流浪狗一樣，只要定時給他們餵吃的就行」；在性別議題上，柯文哲不僅曾說「台灣的女生跟日本人不一樣，不化妝就出來嚇人」，2014年競選台北市長時，當時也稱嘉義市長候選人陳以真長得那麼好看，「適合坐櫃檯」。

姚立明說，柯文哲日前提出社會福利政策，面對弱勢族群議題，脫口說「如果我們不照顧弱勢，他們就會去強姦殺人」，這就是柯對於弱者的看法。

姚立明也說，但如果反過來，這些曾經有過強姦殺人的前科犯成為強者，譬如說成為議長或委員了，柯文哲就會立刻幫他們說話，例如柯文哲就曾主張「排黑條款」一定要改。

姚立明認為，柯文哲對於社會強者與弱者如此的差別待遇，透露了他的本性，像這種對弱者歧視的態度，又怎麼適合擔任國家領導人呢？