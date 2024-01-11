網傳郭台銘公開信 宣明智這樣說…

郭台銘好友、聯電榮譽副董事長宣明智，也是全國青溪總會理事長，今天下午首次輔選陪國民黨嘉義市立委候選人張秀華車掃拉抬聲勢。記者魯永明／攝影

網路瘋傳一封「台灣阿銘的公開信，內容提及呼籲集中選票投給藍營候選人侯友宜 與趙少康，郭的好友聯電榮譽副董事長宣明智昨午陪國民黨 嘉義市立委候選人張秀華造勢時受訪表示，他心中只有一個念頭就是「搶救郭台銘 ，票投侯友宜」，這封信是很多熱心朋友一起擬的，信是他經手的，「把郭心裡想的講出來，信本來就不是郭董寫的」。

宣明智表示，他心中只有一個念頭就是「搶救郭台銘，票投侯友宜」，為何要搶救呢？大家曉得郭台銘急公好義，這麼久不出現，一定有其原因，也看到郭粉及簽署的好友們受到無端的牽連，他一定要把郭董的心聲和理念說出來，尤其郭粉對他也有很深的期待，尤其郭的理念如清廉、繁榮、和平及推0到6歲國家養等都得到很大的回響，也變成各個候選人的政見，郭做了非常多的貢獻。

媒體詢問郭台銘是否事先知情?宣明智回應，有經過一些管道去傳遞，但他沒機會去應證郭董是否有看到內容，這就是我們共同商量的結果，裡面的內容應該都是郭董心裡想講的。