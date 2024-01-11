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網傳郭台銘公開信 宣明智這樣說…

記者呂慧瑜、魯永明／嘉義即時報導
郭台銘好友、聯電榮譽副董事長宣明智，也是全國青溪總會理事長，今天下午首次輔選陪國民黨嘉義市立委候選人張秀華車掃拉抬聲勢。記者魯永明／攝影
郭台銘好友、聯電榮譽副董事長宣明智，也是全國青溪總會理事長，今天下午首次輔選陪國民黨嘉義市立委候選人張秀華車掃拉抬聲勢。記者魯永明／攝影

網路瘋傳一封「台灣阿銘的公開信，內容提及呼籲集中選票投給藍營候選人侯友宜與趙少康，郭的好友聯電榮譽副董事長宣明智昨午陪國民黨嘉義市立委候選人張秀華造勢時受訪表示，他心中只有一個念頭就是「搶救郭台銘，票投侯友宜」，這封信是很多熱心朋友一起擬的，信是他經手的，「把郭心裡想的講出來，信本來就不是郭董寫的」。

宣明智表示，他心中只有一個念頭就是「搶救郭台銘，票投侯友宜」，為何要搶救呢？大家曉得郭台銘急公好義，這麼久不出現，一定有其原因，也看到郭粉及簽署的好友們受到無端的牽連，他一定要把郭董的心聲和理念說出來，尤其郭粉對他也有很深的期待，尤其郭的理念如清廉、繁榮、和平及推0到6歲國家養等都得到很大的回響，也變成各個候選人的政見，郭做了非常多的貢獻。

媒體詢問郭台銘是否事先知情?宣明智回應，有經過一些管道去傳遞，但他沒機會去應證郭董是否有看到內容，這就是我們共同商量的結果，裡面的內容應該都是郭董心裡想講的。

針對郭辦否認信件出自於郭台銘之手，宣明智說，這個信本來就不是郭董寫的，是大家揣測郭台銘的意思所準備的，他相信郭董不會否認信件裡的內容，從他多年跟郭台銘做朋友看來，這些都是郭心中所想的，他只是幫郭講出來。

郭台銘好友、聯電榮譽副董事長宣明智今天下午陪國民黨嘉義市立委候選人張秀華車掃拉抬...
郭台銘好友、聯電榮譽副董事長宣明智今天下午陪國民黨嘉義市立委候選人張秀華車掃拉抬聲勢。記者魯永明／攝影

郭台銘 侯友宜 國民黨

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