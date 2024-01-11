我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

連續7年奪冠 這個最棒飲食法你可能很熟

美國之音：布林肯將在台灣選前會晤劉建超

又口誤錯喊「蔡清德」 馬英九自嘲：小弟有一把年紀了

記者鄭媁／台北即時報導
台前總統馬英九未受邀出席國民黨侯康的選前之夜，他今下午出席國民黨四海同心、海外團結造勢大會時，仍受到海外僑胞熱情支持。記者鄭媁／攝影
台前總統馬英九未受邀出席國民黨侯康的選前之夜，他今下午出席國民黨四海同心、海外團結造勢大會時，仍受到海外僑胞熱情支持。記者鄭媁／攝影

台前總統馬英九未受邀出席國民黨侯康的選前之夜，他今下午出席國民黨四海同心、海外團結造勢大會時，仍受到海外僑胞熱情支持。不過，馬英九致詞時再度口誤，把民進黨總統候選人賴清德誤稱為「蔡清德」，引發現場哄堂大笑，馬英九還自嘲「抱歉，小弟也有一把年紀了。」

馬英九日前接受「德國之聲」專訪時，被追問是否信任大陸國家主席習近平時，馬英九說就兩岸關係而言「必須相信」對方。侯友宜今天表示，他的想法和馬英九不一樣，被解讀為和馬英九切割。

馬英九今下午出席活動時未作回應。他在致詞時細數民進黨執政七年半，從外交、兩岸、經濟三方面都做得很爛。在他擔任總統任內，邦交國是22個，交給蔡英文總統以後減到13個，一口氣就少了9個，「7年丟掉了9個邦交國，這也滿厲害的，是不是？」

馬英九也說，這是中華民國有史以來邦交國最少的時候，在他任內只失去甘比亞，因為甘比亞要我國給他們1000萬美元，但我們就是不給他，「我是不是很有種？斷交就斷交，拉倒。」

此外馬英九說，在他任內，免簽證待遇的國家從54個增加到164個，是我國免簽證國最多的時候，蔡總統任內只有增加了個位數；他在任內跟新加坡、紐西蘭分別簽署自由貿易協定，對我國有非常大的幫助的，同時和日本和菲律賓簽了台日漁業協定，使得漁業糾紛減少很多，幾乎就沒有了，這些民進黨執政七年半完全做不到。

馬英九表示，蔡總統2016年一上任就跟大陸中斷聯繫，使得兩岸經濟合作架構協議（ECFA）到現在為止還是岌岌可危。此外，民進黨採用錯誤且落伍的非核家園的能源政策，反核早已不是世界趨勢了，世界上沒有國家在反核了，可是他們還是要這樣搞，對台灣的經濟跟民生都有很大的影響。

馬英九說，國民黨如果執政了，兩岸是不會打仗的，因為「票投民進黨，青年上戰場，」這是副總統候選人趙少康講的；「票投國民黨，兩岸無戰場，」這個是他講的。尤其最近賴清德公開說中華民國憲法是災難，他罵「這個人頭殼壞去，他在選哪一國的總統啊？講這個話，莫名其妙。」

馬英九批評，賴清德心中完全不尊重自己的國家跟憲法，所以如果他當選的話，會是中華民國的災難。更點名賴清德萬里老家違建爭議是「綠能你不能」；但是人民眼睛是雪亮的，人民不會支持是非不分、有錯不改、非法濫權，還有雙重標準的總統候選人。希望大家支持侯康配及國民黨，才能下架民進黨，撥亂反正。

馬英九 民進黨 國民黨

上一則

馬英九：賴清德不尊重國家與憲法 若當選是災難

延伸閱讀

馬英九：賴清德不尊重國家與憲法 若當選是災難

馬英九：賴清德不尊重國家與憲法 若當選是災難
選前再轟九二共識 賴清德：用選票告訴馬英九錯了

選前再轟九二共識 賴清德：用選票告訴馬英九錯了
馬稱兩岸關係須相信習惹議 朱立倫：不能斷章取義

馬稱兩岸關係須相信習惹議 朱立倫：不能斷章取義
侯友宜：最後一哩路 期盼郭台銘加入完成政黨輪替

侯友宜：最後一哩路 期盼郭台銘加入完成政黨輪替

熱門新聞

10日的聯合報、中國時報、自由時報都刊登署名蕭萬長的頭版全版廣告，底圖是用捺指印的方式呈現中華民國國旗。(記者楊德宜／攝影)

「向民進黨黑金複合體宣戰」蕭萬長登3大報頭版廣告

2024-01-09 19:15
示意圖。(路透)

以為是飛彈…中國發射衛星 台灣人收「國家級警報」

2024-01-09 02:33
吳欣盈大方回答所有問題。（薩泰爾提供）

吳欣盈現身「賀瓏夜夜秀」 選副手有自信 聽到這句話當場傻眼走人

2024-01-07 17:54
作品封面展現出主題與角色特質。（圖／天使映畫提供）

台灣總統大選 成人片也來蹭熱度 「藍白合」變鹹濕版

2024-01-09 02:21
台灣國防部首公布今日中國長征火箭飛行航跡示意。圖／台灣國防部

台國防部：中國火箭軌跡異常 發警報不受政治干擾

2024-01-09 09:19
陳女藏放錄音筆在先生的公事包內竊聽，意外發現先生與診所護理師交往。示意圖。（取材自pexels／Loc Dang）

醫師娘「1方法」發現先生偷情 台法官認具證據能力判賠

2024-01-08 20:53

超人氣

更多 >
獨家／新屋喬遷聚會變血案現場 芝華男槍殺妻子後舉槍自盡

獨家／新屋喬遷聚會變血案現場 芝華男槍殺妻子後舉槍自盡
閣樓暗門發現老舊行李箱 打開嚇瘋：才剛交屋…

閣樓暗門發現老舊行李箱 打開嚇瘋：才剛交屋…
台網紅赴美當陪讀媽 從零起步搖身變四季酒店廚師

台網紅赴美當陪讀媽 從零起步搖身變四季酒店廚師
唐嫣演活「汪小姐」 曾問王家衛為何選她？ 答案好暖心…

唐嫣演活「汪小姐」 曾問王家衛為何選她？ 答案好暖心…
新法漏洞 南加「只穿丁字褲」站街女漸增 警不能逮捕

新法漏洞 南加「只穿丁字褲」站街女漸增 警不能逮捕