又口誤錯喊「蔡清德」 馬英九自嘲：小弟有一把年紀了

台前總統馬英九未受邀出席國民黨侯康的選前之夜，他今下午出席國民黨四海同心、海外團結造勢大會時，仍受到海外僑胞熱情支持。記者鄭媁／攝影

台前總統馬英九 未受邀出席國民黨 侯康的選前之夜，他今下午出席國民黨四海同心、海外團結造勢大會時，仍受到海外僑胞熱情支持。不過，馬英九致詞時再度口誤，把民進黨 總統候選人賴清德誤稱為「蔡清德」，引發現場哄堂大笑，馬英九還自嘲「抱歉，小弟也有一把年紀了。」

馬英九日前接受「德國之聲」專訪時，被追問是否信任大陸國家主席習近平時，馬英九說就兩岸關係而言「必須相信」對方。侯友宜今天表示，他的想法和馬英九不一樣，被解讀為和馬英九切割。

馬英九今下午出席活動時未作回應。他在致詞時細數民進黨執政七年半，從外交、兩岸、經濟三方面都做得很爛。在他擔任總統任內，邦交國是22個，交給蔡英文總統以後減到13個，一口氣就少了9個，「7年丟掉了9個邦交國，這也滿厲害的，是不是？」

馬英九也說，這是中華民國有史以來邦交國最少的時候，在他任內只失去甘比亞，因為甘比亞要我國給他們1000萬美元，但我們就是不給他，「我是不是很有種？斷交就斷交，拉倒。」

此外馬英九說，在他任內，免簽證待遇的國家從54個增加到164個，是我國免簽證國最多的時候，蔡總統任內只有增加了個位數；他在任內跟新加坡、紐西蘭分別簽署自由貿易協定，對我國有非常大的幫助的，同時和日本和菲律賓簽了台日漁業協定，使得漁業糾紛減少很多，幾乎就沒有了，這些民進黨執政七年半完全做不到。

馬英九表示，蔡總統2016年一上任就跟大陸中斷聯繫，使得兩岸經濟合作架構協議（ECFA）到現在為止還是岌岌可危。此外，民進黨採用錯誤且落伍的非核家園的能源政策，反核早已不是世界趨勢了，世界上沒有國家在反核了，可是他們還是要這樣搞，對台灣的經濟跟民生都有很大的影響。

馬英九說，國民黨如果執政了，兩岸是不會打仗的，因為「票投民進黨，青年上戰場，」這是副總統候選人趙少康講的；「票投國民黨，兩岸無戰場，」這個是他講的。尤其最近賴清德公開說中華民國憲法是災難，他罵「這個人頭殼壞去，他在選哪一國的總統啊？講這個話，莫名其妙。」

馬英九批評，賴清德心中完全不尊重自己的國家跟憲法，所以如果他當選的話，會是中華民國的災難。更點名賴清德萬里老家違建爭議是「綠能你不能」；但是人民眼睛是雪亮的，人民不會支持是非不分、有錯不改、非法濫權，還有雙重標準的總統候選人。希望大家支持侯康配及國民黨，才能下架民進黨，撥亂反正。