馬英九：賴清德不尊重國家與憲法 若當選是災難

台灣前總統馬英九（前）11日下午國民黨在台北舉辦的「四海同心、海外團結」造勢大會，面對媒體提問不發一語，僅揮手向與會者致意。中央社。（中央社）

台灣前總統馬英九 11日參加活動致詞時表示，民進黨總統候選人賴清德 稱「中華民國 憲法是災難」是頭殼壞掉，不尊重國家與憲法，若當選是災難；馬英九還因一時激動，口誤將賴清德說成「蔡清德」。

台灣總統大選倒數，國民黨今天舉行「四海同心，海外團結」造勢大會，馬英九、副總統候選人趙少康、不分區立委候選人韓國瑜依序到場致詞。

馬英九日前接受外媒採訪時表示，兩岸關係必須相信中國領導人習近平，引發熱議；馬英九下午出席活動，被問到外媒報導是否斷章取義、未受邀參加侯友宜選前之夜，是否覺得被切割時，均未回應。

馬英九致詞時指出，賴清德在辯論會稱中華民國是災難，賴清德心中完全不知道尊重自己的國家和憲法，如果賴清德當選，中華民國就是災難。他更因為一時激動，口誤將賴清德說成「蔡清德」。

對於馬英九沒有受邀出席選前之夜，國民黨表示，民進黨針對馬英九接受外國媒體訪問的內容，不當攻擊馬英九，為了避免民進黨利用機會詆毀馬英九，才沒有邀請馬英九出席。

馬英九基金會執行長蕭旭岑透過新聞稿表示，馬英九接受德國之聲訪問說的重點，就是兩岸要有互信，才能和平交流與談判，但不代表沒有自己的主張，更沒有失去自己的立場，馬英九執政8年的對等尊嚴就是例證。這次所有朝野總統候選人，都說如果當選要和中國大陸對話，請問兩岸沒有互信要如何對話。

蕭旭岑說，馬英九真正疼惜台灣人，才會呼籲要降低衝突，那些刻意操作緊張對立，把中華民國當成災難的人，是出賣台灣，才是真正的災難。

蕭旭岑表示，總統蔡英文與賴清德都不接受中華民國憲法關於兩岸定位的規定，才造成兩岸關係惡化，馬英九闡述中華民國憲法，呼籲回到馬英九執政時期兩岸對等、尊嚴、相互尊重，難道對台灣人不好嗎，為何要抹紅，難道台灣人的安危對蔡總統和賴清德不重要嗎。