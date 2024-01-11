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黃國昌為「郭台銘公開信」告發 國民黨氣炸 要求限時道歉

記者鄭媁／台北即時報導
網傳署名鴻海創辦人郭台銘的公開信，呼籲選民集中選票給國民黨「侯康配」。民眾黨不分區立委候選人黃國昌指發布該信的中華日報社，董事為侯友宜競辦發言人黃子哲。國民黨與黃子哲今怒斥，此事全程無參與、更未轉傳，民眾黨造謠抹黑令人遺憾。(圖／國民黨提供)
網傳署名鴻海創辦人郭台銘的公開信，呼籲選民集中選票給國民黨「侯康配」。民眾黨不分區立委候選人黃國昌指發布該信的中華日報社，董事為侯友宜競辦發言人黃子哲。國民黨與黃子哲今怒斥，此事全程無參與、更未轉傳，民眾黨造謠抹黑令人遺憾。(圖／國民黨提供)

選舉決戰48小時，針對網傳署名鴻海創辦人郭台銘的公開信，呼籲選民集中選票給國民黨「侯康配」，民眾黨不分區立委候選人黃國昌去函北檢告發違反「選罷法」，聯電榮譽副董事長宣明智今坦言信件是他經手，不是郭董寫的。國民黨與侯友宜競辦發言人黃子哲怒斥，此事全程無參與、更未轉傳，民眾黨造謠抹黑令人遺憾。

黃國昌指出，網傳公開信已違反「總統副總統選舉罷免法」第90條的犯罪行為，他向台北地檢署正式告發，籲請立即偵辦此等選舉奧步，發布該信的中華日報社，董事為侯友宜競辦發言人黃子哲，要求國民黨主席朱立倫與侯友宜講清楚，到底誰下令散播不實謠言。

國民黨文傳會主委林寬裕今天表示，早上收到這則訊息後，黨內經過簡短查證後並未採信，民眾黨下午卻指責國民黨出奧步、冒名幫郭台銘發信；幾乎就在同時間，宣明智接受媒體訪問時已表示，他是居間聯繫、幾位朋友合力完成，此事到此以真相大白，國民黨在這件事情完全沒有參與、轉傳，更無任何角色。

林寬裕表示，事實上違反「總統副總統選罷法」第90條的是黃國昌自己，他並未向國民黨查證，甚至他自己查證之後知道與國民黨沒有關係，依然信口雌黃，說國民黨出奧步，令人非常遺憾。

黃子哲抨擊，民眾黨明知相關訊息都已經確認，完全與國民黨無關，還是繼續無端指控、抹黑，他要鄭重聲明，侯友宜辦公室所有人，對該信件的內容或流出的狀況，事先毫無所悉，也毫不知情；宣明智在下午已經說明；中華日報也已經發出澄清啟事，表示未經查證即刊登電子報，事後查證，此文並非郭台銘發出，像郭台銘吉讀者致歉。

黃子哲表示，中華日報、宣明智都在民眾黨記者會之前已經出面澄清、聲明，民眾黨還是要繼續抹黑造謠、捕風捉影，是不懂國字嗎？選戰只剩下兩天了，不要用這種惡質的手法做政治操作。

針對黃國昌指他是中華日報社董事，黃子哲表示，中華日報社有其歷史淵源，相關訊息網路都查得到，他是董事沒什麼好隱瞞的，只有董事會開會時才會出席，日常編務、行政工作完全沒有參與，此事他事先完全沒接到消息，跟所有民眾一樣是在早上才看到LINE群組內有相關資訊。

黃子哲表示，要求民眾黨在明天中午以前，對此事正式公開澄清、道歉，否則，對於民眾黨違反選罷法，甚至誣告的行為，一定會提出法律動作，絕不寬貸。呼籲在明天中午前，民眾黨有善意回應，迷途知返，否則一定採取相關法律行動。

國民黨 郭台銘 侯友宜

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