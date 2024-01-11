選前北門感恩晚會 柯文哲細數北市政績強調執行力

「扛阿北守台灣」感恩守夜晚會由民眾黨總統候選人柯文哲支持者自主發起，11日在選前倒數2天關鍵時刻於台北市北門廣場舉行，吸引大批人潮相挺，有民眾精心變裝、到場支持。（中央社）

選戰進入最後衝刺，民眾黨總統候選人柯文哲 今天晚間參加在台北舉辦的感恩晚會，支持者不畏寒風力挺，高喊「台灣的選擇柯文哲」；他致詞時細數過去台北市長任內，拆除忠孝西路公車專用道、西區門戶計畫等政績，強調政治人物最重要的是執行力。

台灣總統大選最後倒數，柯文哲回防北台灣跑行程，今天上午先前往新北市中和區與立委候選人邱臣遠車掃，下午回到台北市區車掃，傍晚赴西門町與支持者合照，晚間參加由支持者發起的「扛阿北守台灣」感恩晚會。

柯文哲下午與副手吳欣盈車掃時，特地經過擔任台北市長時期的重要建設，包含台北流行音樂中心、大巨蛋、心中山線形公園；沿途有許多支持者搖旗吶喊，捷運中山站兩側更是擠滿迎接柯文哲車隊的人潮，宛如歌手明星簽唱會，傍晚在西門町與支持者合影，亦是大排長龍。

支持者舉辦的「扛阿北守台灣」感恩晚會晚間在北門廣場舉行，儘管入夜後天氣冷颼颼，現場仍湧入不少人潮，還有許多支持者攜家帶眷、戴著小草造型的頭飾，高喊柯文哲加油。

吳欣盈致詞時表示，感謝支持者不畏低溫給予鼓勵與打氣，近期她壓力比較大，但想到有更大責任在等著，她會繼續向前走，「就像Johnnie Walker」；隨後，吳欣盈也在台上與民眾一起跳「炸裂舞」帶動氣氛。

晚間8時50分後，柯文哲到場，先感謝支持者替他扛人型氣球行腳作宣傳。他致詞時細數過去台北市長任內，拆除忠孝西路公車專用道、西區門戶計畫等政績，強調政治人物最重要的是執行力，並打趣說，自己是體制外進來的「白目力量」。

柯文哲指出，這場選舉是新政治跟舊勢力的對決，如果大家期望政黨輪替，但民進黨下來換國民黨上去，「你覺得台灣社會會改變嗎？」他自許是給台灣帶來改變的人，秉持「心存善念，盡力而為」理念，應給台灣一個機會試試看。

晚會高潮是柯文哲帶領眾人合唱主題曲「穩穩地走」，支持者打開手機手電筒隨音樂搖擺，北門廣場頓時陷入一片燈海，場面相當溫馨。

此外，前總統陳水扁 在臉書貼出一個「眼球人」圖片，除了右肩上有一隻青蛙，左上角有寫下「台灣的選擇」，引發外界解讀。