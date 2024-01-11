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選前再轟九二共識 賴清德：用選票告訴馬英九錯了

記者劉柏均、余采瀅／台中即時報導
總統候選人賴清德致詞時強調「投侯友宜、就是投馬英九」，「九二共識」走到底，台灣就跟香港一樣；呼籲民眾，用選票跟馬英九說「你錯了」，投侯友宜就等於投馬英九。記者黃仲裕／攝影
總統候選人賴清德致詞時強調「投侯友宜、就是投馬英九」，「九二共識」走到底，台灣就跟香港一樣；呼籲民眾，用選票跟馬英九說「你錯了」，投侯友宜就等於投馬英九。記者黃仲裕／攝影

選戰倒數兩天，各陣營全力催票，民進黨今晚在台中東區舉行台中選前之夜，總統候選人賴清德致詞時表示，「九二共識」已被習近平多次公開定調，為「一個中國原則、一國兩制台灣方案」，九二共識走到底，台灣就跟香港一樣。賴呼籲民眾，用選票跟馬英九說「你錯了」，投侯友宜就等於投馬英九。

民進黨今晚在台中選前之夜造勢，晚間7時官方表示，現場聚集超過3萬人，且人潮持續湧入，賴清德登場，現場「總統好」聲浪不斷。賴清德上台後高喊「後天讓我們一起迎接民主大勝利」，大選都是「決戰中台灣」，台中都是決定台灣未來前途關鍵，所以拜託台中父老鄉親，發揮關鍵力量「選對的人、走對的路」。

總統候選人賴清德致詞時強調「投侯友宜、就是投馬英九」，「九二共識」走到底，台灣就...
總統候選人賴清德致詞時強調「投侯友宜、就是投馬英九」，「九二共識」走到底，台灣就跟香港一樣；呼籲民眾，用選票跟馬英九說「你錯了」，投侯友宜就等於投馬英九。記者黃仲裕／攝影

賴清德說，今年台灣選戰，攸關未來印太地區安定關鍵；馬英九日前接受德國之聲專訪說，兩岸關係要相信習近平，且多次強調台灣要走回九二共識，但馬和侯友宜主張的九二共識，已被習近平多次公開定調為「一個中國原則、一國兩制台灣方案」，走到底就會跟香港一樣，絕對不是台灣人想走的路，「要堅定走向世界，迎向未來，持續壯大台灣，不是走回頭路」。

賴清德強調，馬英九的主張和時代已過去，歷史已翻開新的一頁，為和平要有理想，但不能有幻想，和平要靠實力，不是靠侵略者的善意。呼籲現場支持者，用選票跟馬英九說「你錯了」，投侯友宜就等於投馬英九。

選戰倒數兩天，各陣營全力催票，民進黨今晚在台中東區舉行台中選前之夜，賴清德登場，...
選戰倒數兩天，各陣營全力催票，民進黨今晚在台中東區舉行台中選前之夜，賴清德登場，現場「總統好」聲浪不斷，民眾更全體起立，可見賴人氣。記者黃仲裕／攝影

賴清德回憶起1996年時「台海危機」，台灣首次總統直選，全世界都關注，但中國發射飛彈，讓台灣人民人心惶惶，她毅然決然棄醫從政，守護剛剛萌芽的民主台灣，30多年來意志不移，且更加堅定。

賴清德提到，保衛國家生存，有主權才有國家、有台灣才有中華民國，守護台灣，才是守護中華民國，認同台灣，就是土地主人，未來他也會團結國人，走在信賴台灣道路上，走進世界、壯大台灣。

賴清德 馬英九 侯友宜

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