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選戰倒數2天 侯友宜喊話白色力量票投侯康勿浪費選票

中央社台北11日電
國民黨總統候選人侯友宜。（中央社）
國民黨總統候選人侯友宜。（中央社）

國民黨總統候選人侯友宜今天向民眾黨支持者喊話表示，剩2天投票，決定台灣未來4年，大家的力量絕對關鍵，白色力量不要再被少數選戰幕僚帶錯路，藍白要共同合作、下架民進黨，不要浪費選票，政黨要輪替，就要投給他與趙少康。

總統大選進入倒數階段，侯友宜在臉書上以致白色力量的同伴們為題表示，過去半年多來，藍白兩黨及群眾，雖然沒有整合，但大家仍堅持著共同初衷，就是實現台灣第4次政黨輪替。

侯友宜指出，大家都看到，民進黨執政8年貪腐鴨霸、政策無能，都感受到絕大多數民眾，強烈要求下架民進黨，兄弟登山、各自努力，奮鬥往同一個目標前行，希望就像台中市長盧秀燕市長所講，「藍白政黨沒有合，藍白人民用選票合」。

侯友宜提到，藍白對民意的感知相同，有很多政見非常相似，但競選過程不免有摩擦對立，對於有些嚴重離譜的說法，他也要在此提醒更正，包括青年侯康貸、免自備頭款，民眾黨總統候選人柯文哲竟然扣上「墊高房價」帽子。像是主張藍白共組聯合政府，柯文哲卻說國會和內閣，民眾黨和綠或藍都可以合作等說法。

侯友宜質疑，「這不是拋棄了責任政治的是非基礎？這不是權力分贓？」難道民眾黨要的聯合政府，「是要綠白合作、棄藍保綠？」

侯友宜相信，在選戰混亂中，很多東西是幕僚塞給柯文哲的，這不是柯文哲和白色力量的原意，他並呼籲，白色力量不要再被少數選戰幕僚帶錯路，要政黨輪替，藍白要共同合作、下架民進黨，白色力量不是要去搞綠白曖昧、投機分贓，政治除了選舉輸贏，更要用行動回報人民。

侯友宜認為，藍營是這次推動政黨輪替的主力，但也需要白色的助力，白色力量是這次藍綠天秤的關鍵砝碼，會決定台灣未來，他要在此承諾，完成第4次政黨輪替，一定推動藍白聯合政府，結合白色力量的價值主張，實現清廉勤政、和平台灣。

侯友宜還承諾，未來政黨輪替將以4年為一輪，做不好不連任，讓台灣的政治領袖更戰戰兢兢，讓台灣的民主品質更能向上提升。侯友宜呼籲，13日選票不要浪費白投，政黨要輪替，票投3號侯友宜、趙少康。

侯友宜 柯文哲 民進黨

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