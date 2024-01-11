蘇貞昌：看到香港和新疆 還要相信習近平？

台行政院前院長蘇貞昌。(記者胡經周／攝影)

民進黨 正副總統候選人賴清德、蕭美琴的「美德站出來，凱道護國之夜」造勢晚會今晚在凱道登場，主辦單位統計現場已湧入超過12萬人。台灣行政院前院長蘇貞昌表示，國民黨 告訴人民要接受九二共識，但中國國家主席習近平 已經定調，九二共識就是一國兩制，看看香港和新疆，還要相信習近平嗎？

蘇貞昌表示，國民黨告訴人民要接受九二共識，但習近平已經定調，九二共識就是一國兩制，前總統馬英九還要大家相信習近平。看看香港，能逃的都逃，能撤的都撤了，壹傳媒創辦人黎智英已經被關在黑牢3年多，還不夠嗎？新疆100萬人被關在集中營再教育，還要相信習近平嗎？

蘇貞昌表示，國民黨說，如果民進黨執政，中華民國就會不見，就會引起戰爭；但蔡英文總統已經執政8年，中國民國沒有不見，也沒有引起戰爭。

蘇貞昌說，因為台灣經濟穩定，蔡總統說要投資台灣、照顧地方，但國民黨不樂見，丟水球、灑麵粉，應是要擋前瞻預算，但還好民進黨立委過半，通過這些預算，才能建軌道和捷運等建設；連苗栗縣前縣長徐耀昌都感嘆，真正照顧最窮的苗栗縣，反而是過去他一直在反對的民進黨。

蘇貞昌表示，國民黨說要重啟服貿，讓中國的商家來台灣開洗衣店、美容院和建設公司等，台灣的百工百業還能活嗎？國民黨說要大量開放中生來台就學就業，但中國失業人口幾千萬，只要來100萬，台灣健保一定馬上倒；國民黨就這麼不看好台灣，一直要走回擁抱中國，幸好台灣人，尤其是年輕人，站出來反服貿，擋住了中國入台，反而這8年經濟大好。

蘇貞昌也說，台灣公平的選舉，不是沒有給國民黨機會，是先有8年的馬英九，後來才有8年的蔡英文，現在成績這麼清；2008年馬英九一上任，就年年紅字，2016年蔡英文執政，這8年是年年有餘，還要讓國民黨回來見紅字嗎？

蘇貞昌表示，在38年前國民黨的戒嚴中，民進黨勇敢的走出來，衝破黨禁和戒嚴，所以今天台灣的自由民主是亞洲第一。民進黨不只堅持自由民主、社會開放，更堅持每個人有追求自己幸福的權利，但國民黨說，如果民進黨支持同婚、開放同婚，就會絕子絕孫，爸媽就會不見了；幸好民進黨堅持價值，在那麼大的壓力下通過同婚法案，成為亞洲第一個婚姻平權的國家，「4年過去，有絕子絕孫嗎？爸媽有不見了嗎？」社會更溫馨、台灣更灣暖，世界更認為台灣值得肯定，台灣值得驕傲。