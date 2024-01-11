從美國寄國際包裹藏2公斤大麻到台灣 警逮取貨手送辦

大麻示意圖。（美聯社）

曾在美國生活的台灣朱姓男子透過管道買大麻 ，以生活用品名義從加州 寄國際包裹到台灣，委由陳男等2人取貨，刑事局攔查包裹內約200萬元2公斤大麻，循線逮人。警詢後把人送辦。

台灣刑事局今天發布新聞資料指出，日前發現有民眾寄送藏有大批大麻的國際包裹到台灣，與財政部 關務署台北關合作偵辦，發現32歲朱姓男子為主嫌，組專案小組查緝。

警方查出，朱姓男子曾長年在美國生活，得知有管道且可方便買到大麻，返台後委託在美國加州友人把取得大麻藏放在置物箱內，為規避查緝，包裹內還放置帽子衣服，事後以寄送生活用品名義，透過國際包裹寄送來台灣。

朱姓男子擔心取貨時被警方逮捕，委由葉姓友人以新台幣5萬元至8萬元（約為美元1600至2500元）金額要求陳姓男子前往取貨，但國際包裹送到台灣時，就被專案小組鎖定，經查驗發現，包裹內藏有4大包約2公斤大麻，初估黑市價約新台幣200萬元（約為64000美元）。

警方掌握包裹內藏有2公斤大麻，派員在領貨地點附近埋伏多日，見有男子上前領貨，隨即派員跟監，掌握領貨男子前往桃園市大園區附近民宅，並查出此地點為陳男等2人居住處。

刑事局日前見時機成熟，派員前往陳男等2人住處搜索逮人，後續掌握主嫌為朱姓男子，並查出朱男因涉另起大麻運輸案已被羈押，警詢後把陳男等2人移送檢方偵辦。警方不排除朱男運送大批大麻來台灣是要牟利，將持續釐清是否有販毒集團在背後操控。