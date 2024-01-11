凱道現20萬人 蔡：再相信蔡英文一次 因為蔡英文相信賴清德

民進黨總統候選人賴清德今晚在凱達格蘭大道舉行大型造勢，主辦單位喊出現場湧入15萬人，蔡英文總統也登場致詞。(記者胡經周／攝影)

民進黨 總統候選人賴清德 今晚在凱達格蘭大道舉行大型造勢，主辦單位喊出現場湧入20萬人。台總統蔡英文 登場致詞後，行政院前院長蘇貞昌、行政院長陳建仁、賴清德及副總統候選人蕭美琴都上台同台，現場掀起熱烈掌聲，也讓晚會邁向高潮。蔡英文在致詞時表示，「曾經支持蔡英文的好朋友們，2024年，請再相信蔡英文一次，因為，蔡英文相信賴清德。」

蔡英文說，後天台灣人民就要再一次為國家的未來做出決定。這是今年，全球60幾個國家的第一場選舉。台灣人，再一次向世界證明，民主自由的普世價值，一定會勝利。「1996年，我們終於能夠第一次直選總統。從那一刻起，國家已經還給2300萬台灣人民了。一樣是1996年，我們現在所站的這條路，才從充滿威權的介壽路，改名為凱達格蘭大道。台灣人民可以在這裡，把自己的聲音，自由奔放，傳達到背後的總統府。」

蔡英文說，這就是台灣的民主路。「不管你是綠的、藍的，還是白的，只要你願意，歡迎大家在民主路，一起上車。但是，我們要堅定共同的信念，民主路不迴轉，也不走回頭路，我們民主路一直走、繼續走。」

蔡英文說，十年前，「退回服貿、捍衛民主」的太陽花學運，50萬人也齊聚在這裡。十年前有來的朋友，請舉個手。「謝謝你們。謝謝大家十年前站出來，台灣才沒有陷進中國。但是，十年後，不只支持服貿的政黨要回來了，也有人為了選舉，立場改變了。我要拜託大家，再站出來一次，守護台灣走向世界的路線。」

蔡英文表示，「年輕朋友們，我跟你們一樣，年輕的時候，一樣叛逆，一樣渴望改變。年輕朋友們，我知道，穩健並不刺激。甚至，在大家的心中，穩健過於保守。但就像你搭上一台車，會希望駕駛穩穩地開，照路線走。而台灣的內外處境，必須在狹窄的空間中前進，在崎嶇的彎道中前行。」

蔡英文說，「面對複雜的路況，你不會放心把鑰匙交給新手駕駛；面對艱險的車道，你也不會放手隨意切換車道，甚至逆向行駛。」

蔡英文說：謝謝大家，一路陪伴蔡英文。一起走了八年這麼久；台灣，也已經往前，走了這麼遠，台灣也愈變愈好。台灣，終於自己做出第一艘潛水艦，「海鯤號」原型艦，已經下水了。台股指數翻倍成長，超越香港恒生指數了。台灣的人均GDP，也超越韓國了。台灣的綠電，年度的總發電量，已經連續兩年超越核電了。

蔡英文表示，台灣的出口總值，成長超過七成，對中國的出口占比也降到21年來的新低。已經脫離「先走向中國，再走向世界」的路徑了。

蔡英文說，手中的每一票，不只會決定哪一位立委；更會決定哪一位立法院長，在國慶日那天，擔任主席，站在總統府，為台灣發聲。「未來四年的國慶日，如果你希望，我們的立法院長是昂首闊步走向舞台，堅定自信說出民主台灣的立場。那麼，請你們政黨票支持6號民主進步黨。也請你們支持民進黨推薦的立委候選人。」

蔡英文也說，曾經支持蔡英文的好朋友們，2024年，請再相信蔡英文一次，因為，蔡英文相信賴清德。賴清德是唯一準備好的人。

「他不會變換球隊，更不會到最後一刻才決定自己是哪一隊。他一直都是台灣隊。」她強調，賴清德會是大家最可靠的台灣隊友，更會是大家最堅定的台灣隊長；只有賴清德，才是能夠堅定守護中華民國台灣的總統。

蔡英文說：蔡英文拜託大家，像支持蔡英文一樣，支持賴清德。蔡英文在做的事，讓賴清德繼續做；蔡英文來不及做的事，讓賴清德幫蔡英文，繼續為台灣打拚。1月13號，支持賴清德，延續八年來，蔡英文、賴清德一起創造的「蔡英文路線」，讓世界繼續信賴台灣。