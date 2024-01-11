我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

無證客出庭通知爭議 最高法院裁決攸關遞解是否重審

美12月CPI升幅略高於預估 也比11月稍高

凱道現20萬人 蔡：再相信蔡英文一次 因為蔡英文相信賴清德

記者丘采薇／台北即時報導
民進黨總統候選人賴清德今晚在凱達格蘭大道舉行大型造勢，主辦單位喊出現場湧入15萬人，蔡英文總統也登場致詞。(記者胡經周／攝影)
民進黨總統候選人賴清德今晚在凱達格蘭大道舉行大型造勢，主辦單位喊出現場湧入15萬人，蔡英文總統也登場致詞。(記者胡經周／攝影)

民進黨總統候選人賴清德今晚在凱達格蘭大道舉行大型造勢，主辦單位喊出現場湧入20萬人。台總統蔡英文登場致詞後，行政院前院長蘇貞昌、行政院長陳建仁、賴清德及副總統候選人蕭美琴都上台同台，現場掀起熱烈掌聲，也讓晚會邁向高潮。蔡英文在致詞時表示，「曾經支持蔡英文的好朋友們，2024年，請再相信蔡英文一次，因為，蔡英文相信賴清德。」

蔡英文說，後天台灣人民就要再一次為國家的未來做出決定。這是今年，全球60幾個國家的第一場選舉。台灣人，再一次向世界證明，民主自由的普世價值，一定會勝利。「1996年，我們終於能夠第一次直選總統。從那一刻起，國家已經還給2300萬台灣人民了。一樣是1996年，我們現在所站的這條路，才從充滿威權的介壽路，改名為凱達格蘭大道。台灣人民可以在這裡，把自己的聲音，自由奔放，傳達到背後的總統府。」

蔡英文說，這就是台灣的民主路。「不管你是綠的、藍的，還是白的，只要你願意，歡迎大家在民主路，一起上車。但是，我們要堅定共同的信念，民主路不迴轉，也不走回頭路，我們民主路一直走、繼續走。」

蔡英文說，十年前，「退回服貿、捍衛民主」的太陽花學運，50萬人也齊聚在這裡。十年前有來的朋友，請舉個手。「謝謝你們。謝謝大家十年前站出來，台灣才沒有陷進中國。但是，十年後，不只支持服貿的政黨要回來了，也有人為了選舉，立場改變了。我要拜託大家，再站出來一次，守護台灣走向世界的路線。」

蔡英文表示，「年輕朋友們，我跟你們一樣，年輕的時候，一樣叛逆，一樣渴望改變。年輕朋友們，我知道，穩健並不刺激。甚至，在大家的心中，穩健過於保守。但就像你搭上一台車，會希望駕駛穩穩地開，照路線走。而台灣的內外處境，必須在狹窄的空間中前進，在崎嶇的彎道中前行。」

蔡英文說，「面對複雜的路況，你不會放心把鑰匙交給新手駕駛；面對艱險的車道，你也不會放手隨意切換車道，甚至逆向行駛。」

蔡英文說：謝謝大家，一路陪伴蔡英文。一起走了八年這麼久；台灣，也已經往前，走了這麼遠，台灣也愈變愈好。台灣，終於自己做出第一艘潛水艦，「海鯤號」原型艦，已經下水了。台股指數翻倍成長，超越香港恒生指數了。台灣的人均GDP，也超越韓國了。台灣的綠電，年度的總發電量，已經連續兩年超越核電了。

蔡英文表示，台灣的出口總值，成長超過七成，對中國的出口占比也降到21年來的新低。已經脫離「先走向中國，再走向世界」的路徑了。

蔡英文說，手中的每一票，不只會決定哪一位立委；更會決定哪一位立法院長，在國慶日那天，擔任主席，站在總統府，為台灣發聲。「未來四年的國慶日，如果你希望，我們的立法院長是昂首闊步走向舞台，堅定自信說出民主台灣的立場。那麼，請你們政黨票支持6號民主進步黨。也請你們支持民進黨推薦的立委候選人。」

蔡英文也說，曾經支持蔡英文的好朋友們，2024年，請再相信蔡英文一次，因為，蔡英文相信賴清德。賴清德是唯一準備好的人。

「他不會變換球隊，更不會到最後一刻才決定自己是哪一隊。他一直都是台灣隊。」她強調，賴清德會是大家最可靠的台灣隊友，更會是大家最堅定的台灣隊長；只有賴清德，才是能夠堅定守護中華民國台灣的總統。

蔡英文說：蔡英文拜託大家，像支持蔡英文一樣，支持賴清德。蔡英文在做的事，讓賴清德繼續做；蔡英文來不及做的事，讓賴清德幫蔡英文，繼續為台灣打拚。1月13號，支持賴清德，延續八年來，蔡英文、賴清德一起創造的「蔡英文路線」，讓世界繼續信賴台灣。

蔡英文 賴清德 民進黨

上一則

馬稱兩岸關係須相信習惹議 朱立倫：不能斷章取義

下一則

從美國寄國際包裹藏2公斤大麻到台灣 警逮取貨手送辦

延伸閱讀

國防部菜英文 蔡英文8小時拆彈 排除政治企圖

國防部菜英文 蔡英文8小時拆彈 排除政治企圖
國民黨喊集中票 民眾黨催年輕票 民進黨拚雙北票

國民黨喊集中票 民眾黨催年輕票 民進黨拚雙北票
風險諮詢機構：賴清德是美危險朋友 與澤倫斯基、內唐亞胡並列

風險諮詢機構：賴清德是美危險朋友 與澤倫斯基、內唐亞胡並列
苗栗催票 賴清德：習近平不能信 請選信賴台灣

苗栗催票 賴清德：習近平不能信 請選信賴台灣

熱門新聞

10日的聯合報、中國時報、自由時報都刊登署名蕭萬長的頭版全版廣告，底圖是用捺指印的方式呈現中華民國國旗。(記者楊德宜／攝影)

「向民進黨黑金複合體宣戰」蕭萬長登3大報頭版廣告

2024-01-09 19:15
示意圖。(路透)

以為是飛彈…中國發射衛星 台灣人收「國家級警報」

2024-01-09 02:33
吳欣盈大方回答所有問題。（薩泰爾提供）

吳欣盈現身「賀瓏夜夜秀」 選副手有自信 聽到這句話當場傻眼走人

2024-01-07 17:54
作品封面展現出主題與角色特質。（圖／天使映畫提供）

台灣總統大選 成人片也來蹭熱度 「藍白合」變鹹濕版

2024-01-09 02:21
台灣國防部首公布今日中國長征火箭飛行航跡示意。圖／台灣國防部

台國防部：中國火箭軌跡異常 發警報不受政治干擾

2024-01-09 09:19
陳女藏放錄音筆在先生的公事包內竊聽，意外發現先生與診所護理師交往。示意圖。（取材自pexels／Loc Dang）

醫師娘「1方法」發現先生偷情 台法官認具證據能力判賠

2024-01-08 20:53

超人氣

更多 >
獨家／新屋喬遷聚會變血案現場 芝華人夫槍殺妻子後舉槍自盡

獨家／新屋喬遷聚會變血案現場 芝華人夫槍殺妻子後舉槍自盡
閣樓暗門發現老舊行李箱 打開嚇瘋：才剛交屋…

閣樓暗門發現老舊行李箱 打開嚇瘋：才剛交屋…
台網紅赴美當陪讀媽 從零起步搖身變四季酒店廚師

台網紅赴美當陪讀媽 從零起步搖身變四季酒店廚師
唐嫣演活「汪小姐」 曾問王家衛為何選她？ 答案好暖心…

唐嫣演活「汪小姐」 曾問王家衛為何選她？ 答案好暖心…
新法漏洞 南加「只穿丁字褲」站街女漸增 警不能逮捕

新法漏洞 南加「只穿丁字褲」站街女漸增 警不能逮捕