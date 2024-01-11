馬稱兩岸關係須相信習惹議 朱立倫：不能斷章取義

台灣選戰倒數，國民黨總統候選人侯友宜（車上左）11日在新北市蘆洲參加「新北站出來 侯康在眼前」車隊掃街拜票，圖為掃街車出發時，侯友宜與國民黨主席朱立倫（車上右）向支持者揮手致意。（中央社）

台灣前總統馬英九 表示，就兩岸關係而言必須相信中國領導人習近平，國民黨 主席朱立倫今天回應，不能斷章取義、扭曲，真正關鍵重點是相信自己、相信國民黨總統候選人侯友宜 提的3D戰略，「我們是一定相信自己、相信台灣」。

馬英九接受德國之聲專訪，表示緩和兩岸緊張須用和平方式對話，而非著重武力備戰，當被追問是否信任習近平時，馬英九說，就兩岸關係而言「必須相信」對方。

影片來源: 德國之聲 YouTube

朱立倫今天為黨籍立委候選人鍾小平站台時回應，任何事不能被斷章取義、被扭曲，真正關鍵重點是相信自己、相信侯友宜的3D戰略，一定要強化國防，要交流對話、降低敵意，彼此建立交流管道，最後能創造兩岸和平環境，「我們一定是相信自己、相信台灣」。

至於前苗栗縣長徐耀昌指對國民黨灰心，朱立倫指出，已離開國民黨的人不予多做置評，但相信苗栗鄉親一定會團結支持國民黨立委候選人邱鎮軍與陳超明，這2席都會穩當的順利當選。

國民黨副總統候選人趙少康下午參加「四海同心，海外團結」造勢大會，被問到馬英九訪談內容是否影響國民黨選情時提到，網路上有在醞釀，但他認為可能有一點斷章取義，應該看訪談全文，馬英九的用意是兩岸之間要有善意，不要懷疑過來，懷疑過去。

趙少康說明，如果是問他，他的答覆就是不能完全不相信習近平，也不能完全相信習近平，如果完全不相信，兩岸之間就不用談了，完全相信，也要聽其言、觀其行。台灣很小，對中國要很小心，無論如何要先保護台灣的利益，這是第一要務。

趙少康說，馬英九是過去的總統，侯友宜是未來的總統，侯友宜不是馬英九，馬英九也不是侯友宜，所以馬英九的話不代表侯友宜與趙少康，只代表其個人，這是馬英九的個人意見，也不代表政策，也不是將來的政策。