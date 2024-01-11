侯友宜：最後一哩路 期盼郭台銘加入完成政黨輪替

國民黨總統候選人侯友宜進行車隊掃街拜票，比出3號手勢，全力催票衝選情。（中央社）

網傳鴻海創辦人郭台銘 公開信呼籲支持「侯康配」，遭郭辦否認。國民黨總統候選人侯友宜 說，選舉最後一哩路，希望集中所有在野力量，尤其郭台銘治國理念政見與他相近，期盼郭台銘加入完成政黨輪替。

選戰倒數，近日網傳一封由郭台銘署名的「台灣阿銘」公開信，呼籲選民集中選票給國民黨「侯康配」，不過郭台銘辦公室表示，此信非郭辦發出，已交由律師處理。

侯友宜今天回防新北市，與黨籍立委候選人在蘆洲、新莊、樹林與板橋區掃街拜票，沿途民眾相當熱情，不僅送上蔥、鳳梨獻上祝福，也有人衝出來與侯友宜握手；適逢學生下課時間，小朋友也興奮地揮手打招呼，人氣相當旺。

侯友宜接受媒體聯訪時針對郭台銘公開信議題表示，在選舉最後一哩路，希望集中所有在野力量，尤其郭台銘治國理念政見與他相近，期盼郭台銘加入，完成政黨輪替，就一定會贏。他會以聯合政府治理國家，讓國家政治越來越公開、透明、清廉。

針對國民黨副總統候選人趙少康說「投侯友宜就是投柯文哲」，民眾黨總統候選人柯文哲說那直接投柯文哲就好。侯友宜說，距離選舉不到40小時，他們要團結所有要完成政黨輪替的在野力量，其中最強的就是侯康配，希望集中力量完成政黨輪替。

至於侯友宜上午在國際記者會說很多主張及部分意見與馬英九 不同。侯友宜說，他不贊同馬英九對於兩岸的一些想法，他主張的是以嚇阻強化國防經費、提升自我防衛能力，並為志願役加薪等，國防軍備大幅提升，才有能力談對話與交流。

至於明天選前之夜沒有要邀馬英九。侯友宜表示，他尊重黨中央與競總規劃。

至於侯友宜在國際記者會也提到民進黨上次利用香港議題取得政權，結果選後對港人不聞不問，那如果當選後會有什麼實質做法。侯友宜說，今天趙少康說很清楚，香港有很多科技、經濟貿易值得借鏡，歡迎科技、貿易人才到台灣，一起創造共同經濟，帶給台灣人民好的生活環境。

針對民進黨總統候選人賴清德說侯友宜談服貿就是要走回倚賴中國老路。侯友宜表示，他在經濟貿易方面會布局全球，但對中國方面依然有兩岸經濟合作架構協議（ECFA），會按貿易協商制度協商，更何況民進黨對ECFA依賴度還是很高，請賴清德不要老是抹紅。