新聞評論／走中間路線 侯友宜要扮演最沉穩的朋友

國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康11日上午舉辦國際記者會，侯友宜表示，他和前總統馬英九不一樣，「在我任內不會觸及統一問題」。(記者陳正興／攝影)

總統大選投票倒數兩天，國民黨正副總統候選人侯友宜 、趙少康11日舉行國際記者會，針對前總統、國民黨前主席馬英九 接受德國之聲專訪稱「兩岸關係方面，要相信習近平」，侯友宜表明立場，他和馬英九不一樣，他任內絕不會觸及統一問題。

侯友宜在這場記者會上表明他的立場與馬英九不同，顯示他與馬英九路線的不同，理由是當前兩岸情勢甚至可以說是美中台的大局，都已與馬英九執政時代不同。

侯友宜說，他跟副手趙少康加入國民黨的時間不長，趙少康對國民黨更有很多批評。

侯友宜強調台灣必須強化備戰嚇阻，他向外國媒體觀選團表示，他走的是對台灣最有利的中間路線，重視的是台灣的安全、台海的和平，但絕不會對習近平或陸方有不切實際的期待。

➤ ➤ ➤稱對習近平會做萬全準備 侯友宜：任內不觸及統一問題

「引發戰爭的往往是國家領導人，不是人民。」侯友宜這樣說；對於蔡政府執政後兩岸關係急凍，台海兵凶戰危，美智庫外交關係協會最新報告，台海連續四年列第一級風險區，他相當憂心，也直指國家領導人肩負台灣和平，是不可迴避的責任。

大選敏感時刻，美中和國際都高度關注台灣選舉結果及選後美中台情勢，白宮罕見在選前兩天舉行特別簡報會，資深官員宣布，將在台灣選後派非官方代表團，跟總統當選人面對面溝通的方式，是管控（manage）兩岸緊張與兩岸議題的重要（critical）方式；白宮重申，包括不支持台灣獨立以及支持兩岸對話的一個中國政策立場。

全球政治風險諮詢機構「歐亞集團」（Eurasia Group）評估今年風險，將民進黨總統候選人賴清德 跟烏克蘭總統澤倫斯基、以色列總理內唐亞胡並稱「美國的危險朋友」，指華府長期遵循一中原則，一面又和台灣進行安全合作，藉此嚇阻北京犯台和台灣宣布獨立，但賴清德若當選總統，台海不安現狀可能很快會受到考驗。

就在侯友宜舉行國際記者會的前兩天，賴清德也才舉行國際記者會，外國媒體關注的焦點，都是若賴清德當選，如何與北京開啟對話，但賴清德實問虛答，除了重申蔡總統路線、向大陸喊話，並沒有提出具體的方案。

馬英九當年宣示「不統，不獨，不武」三不政策，在大選獲得執政的機會，也促成兩岸緊密交流、創造了兩岸領導人破冰會面的歷史時刻。

而今時空環境大不同，中美兩大強權對抗，兩岸關係緊張，「非典型國民黨」的侯友宜今天宣示走「中間路線」，這條路徑以台灣為主體，前提是確保台灣安全、民主自由、兩岸和平。

相較於甩不開「疑賴論」的賴清德被評為「美國的危險朋友」，侯友宜要扮演「最沉穩的朋友」，強調零意外，他不會走上危險或台獨或統一的道路，要讓國人和世界都放心。