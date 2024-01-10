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台灣大選在即 法新社：選民面臨大量親中假訊息

中央社台北10日綜合外電報導
在台灣13日總統大選前，一波假訊息已對選民產生不良影響，從深度偽造（deepfake）乃至令人屏息TikTok影片，主要針對中國反對的候選人。美聯社
在台灣13日總統大選前，一波假訊息已對選民產生不良影響，從深度偽造（deepfake）乃至令人屏息TikTok影片，主要針對中國反對的候選人。美聯社

法新社報導，在台灣13日總統大選前，一波假訊息已對選民產生不良影響，從深度偽造（deepfake）乃至令人屏息TikTok影片，主要針對中國反對的候選人。

法新社事實查核（AFP Fact Check）調查發現，這些TikTok影片部分來自抖音，通常伴隨著惹人注目的圖片，以及戲劇性的音樂。

根據法新社，專家及台灣官員表示，這些活動與北京當局有關。北京方面毫不掩飾對台灣總統大選領先者賴清德的不滿，他的政黨民進黨拒絕台灣是中國領土的主張。

據報導，一個嘲笑賴清德的中文TikTok標籤，獲得超過850萬次點閱，針對民進黨的貼文和影片回應充滿了貶低言語和陰謀論。

一則TikTok影片顯示，民進黨的反對者大聲宣稱，賴清德的競選副手蕭美琴暗地裡是美國公民，因此不具參選資格，一名TikTok用戶評論說：「她是外國人。」

蕭美琴一再表示，她多年前就已放棄美國公民身分。法新社發現，美國政府放棄國籍者名單上有蕭美琴的名字。

專家指出，這顯示一股與北京當局有關的推動力量，使用假訊息或部分屬實的說詞，抹黑任何不接受台灣為中國一部分的政治人物。

北京當局近年來已在軍事上對台灣加強施壓，但分析師表示，北京當局也試圖讓公眾輿論遠離支持台灣獨立的觀點。

英國諾丁罕大學（Nottingham University）學者蘇利文（Jonathan Sullivan）告訴法新社：「（中國主導的）訊息活動是持續性、系統性的並且產生大量錯誤訊息--任何抹黑台灣民主合法性的訊息。」

蘇利文提及：「台灣面臨一個資源極其豐富、積極主動的對手，意圖是『人心』。」

▼台灣大選 全球矚目 中共擔心

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

TikTok 賴清德 民進黨

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