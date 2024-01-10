苗前縣長：苗栗財政轉危為安 因綠營執政鼎力支持

苗栗縣前縣長徐耀昌宣布退出國民黨。圖／聯合報系資料照片

前苗栗縣長徐耀昌今晚透過臉書 發文，還原剛就任縣長時，迫於苗栗財政困窘求助中央的過程。「誠實的說，苗栗財政轉危為安，有極大一部分原因，來自綠營執政的鼎力支持」。

徐耀昌卸任苗栗縣長後，去年5月參加國民黨 苗栗縣第2選區立委黨內初選落敗後，8月表態力挺鴻海創辦人郭台銘 參選總統，並在造勢活動中喊出「下架國民黨」，之後自行宣布退黨，當時就曾發文批評國民黨內少數決策、密室政治；今天晚間他再次發文，還原初任苗栗縣長時，迫於財政困窘求助中央的過程。

徐耀昌臉書粉專「徐耀昌加油讚」po出長文指出，剛就任苗栗縣長時，帶著苗縣府各局處同事，北上行政院，向當時執政的國民黨政府求助，遭冰冷回應「我又不是做仲介的」。

徐耀昌表示，他兩手空空走出行政院，是咬牙扛下縣庫赤字的開始，「從中央到地方的冷漠，我點滴在心」，最後對苗栗這塊土地伸出援手的，「竟是我一路來對抗的民進黨政府」。

「誠實的說，苗栗財政的轉危為安，有極大一部分原因，是來自於綠營執政下的鼎力支持」。徐耀昌提到，時任行政院長蘇貞昌，經常在下鄉時發現問題，便大筆一揮，讓苗栗縣原本籌措困難的建設經費，得以延續。

徐耀昌也提到郭台銘指出，百年政黨需要大破大立，需要為改革前行的新藍營時代找出一線生機，「郭董義無反顧的投入這一局，但他受的委屈與質疑，比我更甚」。

他說，苗栗人這麼相信黨，為什麼最終的結果，藍天執政下的土地會如此貧瘠，並喊話郭台銘，「不要再為這個黨流任何一滴淚，他們不值得，在你付出滿腔熱血之後，卻成為了他們消費利用的棄子。」

徐耀昌最後提到，為黨販售靈魂還是成為藍營口中的罪人，「為故鄉計，我選擇誠實。」