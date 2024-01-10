柯文哲：兩岸現不可能統一或獨立 勿碰底線

台灣民眾黨總統候選人柯文哲（右）、吳欣盈（右3）10日晚間一起到基隆奠濟宮參拜祈福，並在廟前廣場與支持者合影留念，展現親民一面爭取支持。中央社

台灣民眾黨總統候選人柯文哲 今晚在基隆說，現階段兩岸不可能統一，也不可能獨立，主要是雙方不要碰觸到彼此底線，在這底線之下看怎麼協調，找到平衡點。

總統選戰逼近，台灣民眾黨副總統候選人吳欣盈上午先在基隆搭車掃街拜票，下午轉往基隆廟口夜市徒步掃街。柯文哲晚間也抵達基隆廟口夜市參拜奠濟宮，並與支持者合影。

柯文哲在基隆廟口夜市拜票時，被外國媒體問及兩岸問題。柯文哲表示，過去30年來，藍綠兩黨花太多時間討論意識形態問題，比如說，現階段兩岸不可能統一，也不可能獨立，尤其目前9成民眾贊成維持現狀，為什麼要浪費那麼多時間討論無法解決的問題。

被問到如何面對中國。柯文哲表示，其實現在跟中國也沒有什麼太大問題，主要是雙方不要碰觸到彼此的底線，在這底線之下看怎麼協調，找到一個平衡點。

柯文哲隨後前往基隆國門廣場開講時說，他與民進黨 開始吵架就是為了基隆輕軌，政府當然不可能不做錯事，但政府要有認錯能力，不能硬拗，基隆輕軌就是典型案例。政治需要理性、務實與科學，基隆河谷交通整合計畫有很多解決方案，每個方案何者最佳？這需要科學；但不幸的是，台灣政治上沒有長期規劃，政府都是現在缺少什麼就補助什麼，都是在短線操作；COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，政府先後發放振興三倍券、振興五倍券與現金6000元，但這對台灣產業結構有何改變？

他認為，台灣什麼技術都有，但政府都是短線操作，沒有徹底解決問題。「執政不難，找回良心而已」，當執政者若對民眾的痛苦無所謂，那就沒有資格再當政治人物。

柯文哲表示，今年總統大選對將來的意義是什麼？那就是新政治、新文化與舊勢力的差別，若把民進黨拉下台，換國民黨上台，台灣社會就會改變嗎？大概還是不變。這場大選到底是要走向新政治、新文化，還是停留在過去藍綠惡鬥？選民應好好思考。選民到底要選擇理性、務實與科學，還是選擇意識形態掛帥。

柯文哲說，民進黨總統候選人賴清德 面臨老家違建時，賴清德的幕僚當時一定建議賴清德拆除，但賴清德自認民意高一定當選，所以不聽建議，這就是執政的傲慢。要讓藍綠學會對人民謙卑，人民才是國家主人；台灣不是民進黨的專利，而是屬於全民。他希望台灣是社會和諧國家，而非分裂仇恨的國家，所以這次總統大選大家一定要支持柯文哲，把國家贏回來，還給人民。