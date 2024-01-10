台警員租處開槍自戕亡 臉書遺言：會化成厲鬼回來報仇

新北市三重警分局厚德派出所李姓員警自戕身亡，他在臉書最後留言，直指他工作上遇到難處長官不處理。記者林昭彰／攝影

新北市三重警分局厚德派出所李姓員警，今天上午在租處舉槍死亡，死前疑有在臉書 留言，文末還說「我會化成厲鬼回來報仇的，你們等著！」有知情人士表示，李員兩天前接到分局調職派令，今天卻在租處發生不幸，調職是否是壓垮他的最後一根稻草，或是真如他臉書所述在工作上遇到困難，待警分局內部調查釐清。

據了解，28歲李姓員警警專34期畢業，先後在新北市永和警分局中正橋派出所、北市中山分局長春路派出所服務，2022年9月從北市統調至三重警分局厚德派出所至今。其他同仁私下表示，他獨來獨往，不善與人交際，情緒管控不佳，跟同事間相處也較為不睦。

據悉，兩天前分局考量他與同事間相處不睦，工作上疑又遇到瓶頸，便對他發出調職派令，要他在下周一前往二重派出所報到。不料，今天上午李員擔服8到10時巡邏勤務，約莫8時初頭他領完配槍，先向同網巡邏員警說「我先回分局處理交辦事項」旋即離開派出所。

上午逾10時許，同網員警未見他回到派出所，聯繫他沒有接應，詢問分局確認他根本沒去分局洽公，趕緊調閱派出所沿路監視器畫面，發現他從派出所離開後便直奔租屋處，就沒有出門。

趕緊派員前往並連繫房東 到場查看，約莫10時45分眾人破門入內，發現李員躺在租處床上，配槍在其身旁，檢視其左胸口有處槍擊傷，現場已明顯死亡，勘驗現場沒有外力介入跡象。

稍早，他臉書留言流出，文頭點名立委游毓蘭，並指控其派出所所長面對毒品 調驗人口承辦人，看到那種打假球的職務報告卻沒有處理……刑事核分原本要排班給我做，變成凹我下班做…..文末還嗆同事「我是死在你的怠惰和傲慢之下的」「我會化成厲鬼回來報仇的，你們等著」字字說明他工作上遇到的無助。

對此，三重警分局回應，發生本案本分局深感遺憾與惋惜，分局目前積極全力協助家屬辦理後續事宜，並釐清原因。