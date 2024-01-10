苗栗催票 賴清德：習近平不能信 請選信賴台灣

民進黨總統候選人賴清德（中）今晚在苗栗舉辦造勢大會，牽起苗栗立委候選人康世明（左）與曾玟學（右）的手向支持者致意。記者潘俊宏／攝影

民進黨 總統候選人賴清德 今晚在苗栗造勢晚會說，習近平 主張九二共識就是一個中國原則，「不能相信習近平」，呼籲民眾票投賴清德、蕭美琴，就是選擇相信信賴台灣，迎向世界。

選前倒數3天，賴清德傍晚抵達苗栗，先後與苗栗第1選區立委候選人康世明、第2選區立委候選人曾玟學合體車隊掃街拜票，晚間繼續在竹南運動公園舉辦民主團結之夜造勢大會，現場湧入大批支持者高喊「凍蒜」。

賴清德致詞時表示，2024台灣大選全世界都在看，這場選舉是在中國運用各種文攻武嚇、經濟威脅、假訊息、認知作戰等手段介入下進行的選舉，若中國介入成功，台灣的民主將蕩然無存。

賴清德指出，如果他和蕭美琴高票當選，就代表台灣民意沒有畏懼中國的威脅，並展現守護台灣民主的決心，「在這種狀況下，未來的中國就有機會檢討兩岸政策」，也會為印太地區的和平穩定開創新的局面；反之，若這次讓他們得逞，未來只會變本加厲。

賴清德提及，前總統馬英九接受外媒專訪時說「就兩岸關係而言，要相信習近平（中共總書記）」，且訪談中不斷強調兩岸關係要回到九二共識基礎上，他問大家「要相信習近平嗎？」台下群眾紛紛搖頭，他也強調「不行」。賴清德說，習近平過去所稱九二共識就是一個中國原則，台灣走向一國兩制的方案，因此，這場選舉是「信賴台灣」和「相信習近平」的選擇，選擇他和蕭美琴就是選擇相信信賴台灣、讓台灣迎向世界。

賴清德表示，總統、副總統是握方向盤的駕駛，立法院是引擎，民進黨人數足夠，引擎才夠力推動國家進步，因此民進黨不僅總統要勝選，國會也要過半，若讓藍、白掌控可能會在立法院杯葛、扯後腿。

賴清德說，這次苗栗選情非常緊張，兩選區都是兩人對決，是正與邪的對決。曾玟學的對手說不清楚和毒品關係、還傳出涉及暴力毆打警察；康世明的對手因貪污收賄案一審被判刑，這次苗栗選舉不是藍白之爭，是黑白之爭，不是政黨之爭，而是是非之爭。