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看盡民進黨吃銅吃鐵吃台灣 管中閔：集中支持侯友宜

記者許維寧／台北即時報導
管中閔今發表一篇給晚輩的書信，呼籲支持侯友宜。(本報資料照片)
管中閔今發表一篇給晚輩的書信，呼籲支持侯友宜。(本報資料照片)

台灣大學前校長管中閔今在臉書發表一篇給晚輩的書信，內容談到，從未想過即便歷經2018年台大校長遴選案，至今仍必須擔憂台灣的未來，看到民進黨執政後吃銅吃鐵吃台灣的貪婪模樣，以及掌握權利後的傲慢，若繼續下去台灣終將墜落深淵，呼籲集中力量，支持正直勇敢的侯友宜，下架民進黨，重建乾淨、有未來的台灣。

管中閔今天發表一篇書信，開頭署名給「 C & V」，內容指出，看見晚輩牽手回家照顧家庭的身影，由衷感謝過去擁有30年安定的生活，陪伴子女長大，並看到許多學生在學界嶄露頭角。即使經歷2018年的波折，還是感謝老天讓我僥倖存活，才得以完成生命中最重要的一些工作。

管中閔談到，只是從來沒有想到，30年後居然必須擔憂台灣的未來。這些年來看到民進黨執政後吃銅吃鐵吃台灣的貪婪模樣；甚至攸關人民生命的新冠疫苗，也能成為覬覦的目標。也看盡民進黨掌握權力後的傲慢，將社會上的重要價值和道德都踩在腳下，毫無顧忌包庇為非作歹的人，全黨力挺學術抄襲者、侵害學術自由，寧可讓台大長達一年沒有校長也在所不惜。

管中閔指出，若再繼續這樣下去，台灣終將墜落深淵，無法回頭。且民進黨治下的台灣，竟被外國媒體視為「全世界最危險的地方」，即便身在中美斷交、廢除協防條約的那些年，也從未像今天一樣感覺到戰爭的陰影正在迫近。

管中閔更談到，「你們或許不相信，我去年竟然買了一本《戰爭下的平民生存手冊》，而且認真記下必須事先準備的東西。且不只自己，身邊共同朋友更焦慮，過去一年一名友人反覆訴說，最關心的不是事業而是台灣的安全，希望小孩能在台灣快樂成長，有著更美好的未來。」

管中閔指出，此時正是擺脫民進黨的關鍵時刻，必須集中力量替中華民國選擇一位正直、有胸襟、更有勇氣的領導人。

國民黨總統候選人侯友宜則留言回應指出，感謝管校長支持，我們在年少時都經歷過兩岸緊張，原以為我們的孩子不需要再感受國家存亡的緊迫，沒想到民進黨執政後，兩岸關係巨變、戰爭風險不斷升高，人民又再一次需要翻閱《戰爭下的平民生存手冊》，很是感慨。

侯友宜表示，所有的人生夢想和生活小確幸都建立在和平之上，若擔任總統，一定努力緩和兩岸關係，讓台灣人找回安居樂業。

民進黨 侯友宜 中華民國

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