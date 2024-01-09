賴清德登上澳洲媒體頭版 籲中國認知和平是雙方責任

民進黨總統候選人賴清德9日舉行國際記者會，桌上罕見地擺放兩支小國旗。（歐新社）

國際關注2024台灣總統大選，「澳洲 人報」今天頭版以「台灣力量帶來和平」為題，報導民進黨總統候選人賴清德 受訪內容。賴清德指出，在對等與尊嚴下，願意與中國合作，也盼中國認知到和平是雙方責任。

澳洲全國性主流媒體「澳洲人報」（The Australian）今天頭版以「台灣力量帶來和平」為題，刊登賴清德接受國際媒體訪談內容。

被問到若當選後，如何與北京進行對話，賴清德表示，他將延續總統蔡英文的路線，「如果我們有對等與尊嚴，我願意與中國合作，增加兩岸人民的福祉。」他並強調，未來若成為總統，希望中國能夠認知到兩岸和平發展是雙方的責任。

「澳洲人報」並引述一名駐台灣的他國外交官員說法指出，如果賴清德在選舉獲得勝利，他將準備接受北京的報復。

報導指出，國安會秘書長顧立雄預測，如果賴清德當選，自選舉至5月20日就職典禮，中國對台灣的灰色地帶衝突行動將會增加。

澳洲人報並描述，國民黨 是北京對台灣首要的對話夥伴，因為國民黨與民進黨不同，贊同「一個中國」的說法。

賴清德競選總部發言人趙怡翔接受「澳洲人報」訪問指出，台灣有一個政黨似乎正在與北京合作，散播特定的政治故事。儘管國民黨承諾提高台灣的軍事威懾能力，但是國民黨過去的行為並未對這個承諾帶來可信度。

趙怡翔並提及他去年訪問澳洲首都坎培拉，拜訪澳洲聯邦政府官員與智庫人員經歷。他表示，澳洲對於台海安全有濃厚興趣，令他感到驚訝。這顯示該地區的和平不僅符合台灣的利益，也符合澳洲的利益。

此外，澳洲全國性主流媒體「澳洲金融評論報」（Australian Financial Review, AFR）刊登澳洲智庫羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）東亞資深研究員麥葛瑞格（Richard McGregor）分析。他認為，若民進黨在總統大選贏來連續第三次的勝利，對北京來說將是可怕的失敗。包括澳洲等其他國家應該支持台灣，而不只是談論戰爭威脅。

麥葛瑞格指出，包括澳洲在內的西方政府正為了如何談論台灣而苦苦掙扎，他們大多不去談論衝突，而是試圖平息衝突。例如，時任澳洲自由黨政府國防部長的達頓（Peter Dutton），曾說過澳洲應為了台海衝突做準備，與美國一起保衛台灣，引發軒然大波。自由黨在2022年5月大選失利後，便試圖緩和對中言論。

麥葛瑞格指出，如何吸引澳洲公眾關注台灣的議題，並為加強對台灣支持、建立共同利益的基礎非常關鍵。羅伊國際政策研究院報告曾指出，若中國侵略台灣，有8成澳洲民眾支持接受台灣難民，並有7成6支持對北京實施制裁。不過，對於是否支持派遣澳洲國軍支持台灣，僅42%民眾支持。

麥葛瑞格認為，若要澳洲、日本與歐洲等國支持台灣，最有效的方法是強調台灣在全球經濟安全的重要性。中國經常描繪美國是台灣問題上挑起衝突的罪魁禍首，為了扭轉和平締造者與挑釁者的角色，澳洲等台灣的朋友不只要談論衝突，還要談論穩定。