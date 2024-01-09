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台國防部：中國火箭軌跡異常 發警報不受政治干擾

中央社台北9日電
台灣國防部首公布今日中國長征火箭飛行航跡示意。圖／台灣國防部
台灣國防部首公布今日中國長征火箭飛行航跡示意。圖／台灣國防部

台灣國防部今天說明，美方預測中國衛星火箭路徑原非經過台灣，但國軍監偵，發現經郴州軌跡異常，可能造成地面風險，並經台南、台東上空，高度500公里以上，由空作部依專業及權責下達警報，不受政黨政治干擾。

國防部下午首度發布國家級警報，中國下午3時4分發射衛星已飛越南部上空，請民眾注意安全。若發現不明物體，通報警消人員處理；但針對英譯版本將衛星翻譯成missile（飛彈），國防部承認疏忽並致歉。

外界關注，衛星是否確實通過台灣本島上空，國防部除了公布路徑圖釋疑外，綜合國防部影片及新聞稿內容顯示，國防部下午3時3分偵獲中共西昌衛星發射中心發射長征運載火箭，進入台灣防空識別區，並由台南經台東後，脫離防空識別區，高度為500公里以上。

國防部提到，考量其實際飛行路徑，與美國聯邦航空管理局預告的衛星發射路徑有所差異、飛行軌跡異常，可能對地面造成風險，國軍即運用國家告警系統，以空中威脅警告、簡訊方式告知民眾提高警覺。

針對防空警報的下達權責單位，考量敵情威脅及爭取時效，國家防空警報由空軍作戰指揮部指揮官依照掌握的當前狀況，並參考國軍突發狀況處置規定下達指令，依專業及權責辦理，不會因政黨政治而受到干擾；而助推火箭殘骸落區均位於中國境內，並無異常狀況。

中國過往軍演發射飛彈飛越台灣上空未曾發布國家級警報，針對此次發布的原因、根據為何。國防部提到，只要未經許可申請同意進入台灣防空識別區、領空的所有航空實體器，國軍一定全程掌握監控，此次事件為很好例子，國軍全程掌握發現有異常，因此啟動系統透過簡訊方式讓民眾能掌握應處。

國防部也強調，國防部對於領空的立場依法施政沒有改變，但也了解國際對領空的定義有所爭議、並無一致說法，因此對於通過領空的飛行物，國軍會綿密監偵掌握，對於飛行高度可能危害台灣的目標，將適切反應及應處。

針對國家級警報的英譯內容，將衛星翻譯成missile（飛彈），國防部再次深感抱歉，強調會重新檢討相關系統用詞有無不當，並立刻修正。

國防部 越南 中共

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