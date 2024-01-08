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包道格：13日無論誰勝選 美都不太可能改變對台政策

中央社華盛頓8日綜合外電報導
前美國在台協會（AIT）台北辦事處長包道格。本報資料照片
前美國在台協會（AIT）台北辦事處長包道格。本報資料照片

前美國在台協會（AIT）台北辦事處長包道格告訴「日本時報」，無論誰贏得13日台灣總統及立法委員選舉，華府對台立場及政策都不太可能大幅改變。

包道格（Douglas H. Paal）曾於2002至2006年期間擔任AIT台北辦事處長，現為「卡內基國際和平基金會」（Carnegie Endowment for International Peace）研究員。

他接受「日本時報」（The Japan Times）訪問時指出，無論是執政的民進黨、主要在野黨國民黨或是走「中間路線」的民眾黨贏得大選，華府的反應將只會有「細微差異」。

包道格還表示：「整體而言，美國兩大黨對台灣的支持都根深柢固，我懷疑這會有大幅改變。」

他指出，預期美國對台政策不會大幅改變的一個主要原因，是北京當局已讓自身變得非常「沒有吸引力」，以致台灣各黨各派領袖將只有「有限幅度」，來改變現任總統蔡英文奉行的政策。

在兩岸關係惡化及美中衝突風險升高之際，處於危急關頭的台灣當局，未來4年課題將是如何處理對中關係。儘管愈來愈多跡象顯示美國可能願意防衛台灣，中國仍不排除武力奪台。

在這種情況下，包道格表示，擴大支持台灣自衛能力是美國兩大黨的共識，包括透過更多軍方對軍方訓練，以及低調的顧問團。

華府 日本 AIT

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