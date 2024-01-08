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賴清德新廣告「投票的力量」呼籲出門投票 避免倒退

記者丘采薇／台北即時報導
民進黨總統候選人賴清德競選總部今天公布「投票的力量」催票影片，呼籲若不出門投票，「國家倒退的力量」就會回來。圖／賴清德競選總部提供
民進黨總統候選人賴清德競選總部今天公布「投票的力量」催票影片，呼籲若不出門投票，「國家倒退的力量」就會回來。圖／賴清德競選總部提供

民進黨總統候選人賴清德競選總部今天公布「投票的力量」催票影片，呼籲若不出門投票，「國家倒退的力量」就會回來。該影片以「時間倒退」為概念，傳達投票帶動國家繼續前進的重要性，賴清德競總發言人郭雅慧、陳世凱表示，只有選民出門投票，選對的人、走對的路，國家才不會走回頭路，如果不出門投票，那過去那些令國家倒退的事物，就會全部回來。

「投票的力量」影片中，影片特別針對三個族群做會後的呼籲，一是看不慣藍白合鬧劇的中間選民、另外是10年前曾經參與過反服貿的年輕族群、第三則是2020年曾經一同參與罷韓運動的族群。畫面透過時間倒退的手法提醒觀眾，如果這次不投票，蔡英文總統執政這八年的進步和改變，都將退回原點。影片旁白也提到：「你感到有點疲勞，不想表態、覺得麻煩，當你認為又不差你這一票的時候，他們回來了。」

影片來源：youtube/賴清德

影片中提到「才剛落幕的鬧劇會回來」，畫面中播放的是飯店裡的會議廳，那正是國民黨和民眾黨，把國家領導人的職位，變成政治分贓鬧劇的地點；「你不想要的會回來」，影片中學生青年們再次戴上頭巾，因為國民黨總統候選人侯友宜和民眾黨總統候選人柯文哲都在聲稱的重啟或評估服貿談判，那正是十年前太陽花學運擋下的過去，影片中提醒：「你得為同樣的事情再次站上街頭。」

郭雅慧強調，影片使用倒敘手法，就是在提醒選民，如果沒有守住國會，「曾經努力奮戰、想要守護的，很可能會再一次失去；過去不想要的，很有可能會再回來」。而影片之所以叫做「投票的力量」，就是因為「選票的重量，左右台灣未來的走向」，絕對不能對政治灰心、厭煩，因而不去投票。

陳世凱表示，假如藍白合掌握國會，未來台灣將像藍白合一樣成為鬧劇、造成空轉。而要阻擋這一切的關鍵力量，就是選票。不要再上街頭一次、不要讓台灣經濟繁榮的現況再走回頭路，就不能讓被罷免的韓國瑜成為立法院長、國會龍頭。選民除了支持2號的賴蕭配，更要選擇民主大聯盟的立委候選人，以及政黨票6號的民主進步黨，因為只有選對的人、走對的路，國家才會繼續在正確的路上，這就是投票的力量。

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