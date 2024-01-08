我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

汽車保險飆漲逾4成 車主震驚…3方法可節省保費

無錢繳租發薪水…2024大選關鍵州 共和黨傳財庫用罄

國民黨再揭董事會音檔 質疑高端利用美國衛生院牟利

記者張睿廷／台北即時報導
總統及立委選戰進入倒數，高端疫苗爭議再度成為攻防焦點。(記者林伯東／攝影)
總統及立委選戰進入倒數，高端疫苗爭議再度成為攻防焦點。(記者林伯東／攝影)

國民黨立委鄭正鈐昨天舉行記者會公布高端董事會第四段錄音檔內容，質疑高端利用美國國家衛生院名聲，牟取政府補助、炒高股價、誤導投資大眾，民進黨政府護航高端，成為高端股票異常起伏的幫凶，坑殺無辜股民。

鄭正鈐指出，高端疫苗副董事長陳燦堅2020年4月27日表示，高端疫苗上市有望、與美國國家衛生院同步；當天，高端股價54.5元，到7月15日已漲到134.5元，漲勢高達246%，結果8月7日董事會錄音檔顯示，高端寫好一篇疫苗成效學術論文希望美國國衛院掛名發表，但美國國衛院覺得高端貢獻不夠，不願掛名背書，高端卻還跟對方說「只要掛名就是貢獻啦」。

鄭正鈐說，高端不斷對外宣稱與美國國衛院合作無間，美國國衛院根本不願意在高端論文掛名，高端難道不是利用美國國衛院的名聲欺騙國人、騙衛福部的補助？

鄭正鈐表示，高端股價從2020年4月27日的54.5元，一路攀升至2021年5月17日的417元，漲了765%。高端內線炒股傳聞不斷，金管會更是移送九次異常交易分析報告。此外，被爆出股東名冊內有上千名民進黨員，有多位民進黨重要人士，高端與民進黨政府間是否涉入內線交易與官商勾結？留下太多可議之處，檢調應深入調查。

鄭正鈐指出，高端連二期的人體試驗都沒完成，民進黨政府就急著讓高端通過緊急使用授權（ＥＵＡ），還為高端打造獨步全球的免疫橋接，替代三期臨床試驗；食藥署通過高端疫苗ＥＵＡ的審查過程不公開透明，事前刻意更換反對免疫橋接的審查委員。

鄭正鈐表示，民進黨是執政黨，國會過半數，如果真的有心要公開合約，馬上就可以公開合約，民進黨總統候選人賴清德贊成公開高端疫苗採購合約，喊了十天仍沒公開，這就是典型的隨便講講、騙選票的行為。

高端疫苗 民進黨 賴清德

上一則

台選前焦慮症候群 年輕世代大增

下一則

賴清德新廣告「投票的力量」呼籲出門投票 避免倒退

延伸閱讀

賴清德：國民黨若國會過半 會增很多馬文君擋預算

賴清德：國民黨若國會過半 會增很多馬文君擋預算
侯康創造兩岸和平 蔣萬安：台灣未來10年發展關鍵

侯康創造兩岸和平 蔣萬安：台灣未來10年發展關鍵
選前超級周日 侯喊：別再被綠騙 柯批：綠缺德貪汙

選前超級周日 侯喊：別再被綠騙 柯批：綠缺德貪汙
新聞評論／稱藍聯合政府沒得談 柯文哲盼「綠白合」？

新聞評論／稱藍聯合政府沒得談 柯文哲盼「綠白合」？

熱門新聞

副總統候選人電視辯論會下午在公視舉行，民進黨副總統候選人蕭美琴（左）、民眾黨副總統候選人吳欣盈（中）、國民黨副總統候選人趙少康（右）在辯論會開始前先行合影。圖／台北市攝影記者聯誼會提供

台灣副總統辯論會後最新民調 柯盈配支持度掉2%

2024-01-01 08:56
曹興誠(左)和趙少康一來一往，砲火猛烈。(圖／三立提供)

趙少康：致電郭台銘進語音信箱 留訊息不聞不問

2024-01-02 11:07
一名阿兵哥被兵變後，才知前女友性生活紊亂，心情從傷心轉為震驚。圖中人物與文中新聞事件無關。示意圖。（取材自ingimage）

被兵變才知她「千人斬」 下面長超多珍珠…崩潰急求醫

2023-12-18 01:16
二名裝潢工前天陳屍台北市內湖區新建大樓施工屋內，監視器拍下二人當天上午前往時最後身影（圓圈處）。記者李隆揆／翻攝

強力膠奪命？睡午覺窒息？台豪宅2裝潢工陳屍床板內

2024-01-03 14:30
民進黨立委羅致政。圖／聯合報系資料照

疑似不雅影片流傳 羅致政：深偽造假 明將提告

2024-01-02 15:46
引起這件校園喋血殺人事件的女學生於案發後則被網友們肉搜，動手的男學生IG也被曝光，女學生不滿遭私刑正義，留言回嗆。（截圖自臉書）

台國中生遭刺10刀亡 女學生駁教唆割喉：我又沒有錯

2023-12-28 20:14

超人氣

更多 >
紐約「流浪博士」換新衣剪短髮 胡錫進曾酸：不花納稅人錢管美國人

紐約「流浪博士」換新衣剪短髮 胡錫進曾酸：不花納稅人錢管美國人
食安專家上餐館 絕不點這4道菜

食安專家上餐館 絕不點這4道菜
飯店窗戶驚現「激摟活春宮」女遭脫褲捏臀、纏吻全被拍

飯店窗戶驚現「激摟活春宮」女遭脫褲捏臀、纏吻全被拍
灣區補習一條街 矽谷父母的樂與憂

灣區補習一條街 矽谷父母的樂與憂
復旦天才、流浪紐約16年的孫博士舊照被扒 網驚：比明星帥

復旦天才、流浪紐約16年的孫博士舊照被扒 網驚：比明星帥