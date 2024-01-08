台選前焦慮症候群 年輕世代大增

柯文哲到台南掃街，晚間到北區廟口開講，2000名支持者齊聚力挺。記者余承翰／攝影

選戰白熱化，精神科門診發現，以往多是中老年人出現「選前焦慮症候群」，今年少部分挺民眾黨總統候選人柯文哲 的年輕世代，積極投入大選後情緒亢奮、難以入眠，因此就醫。醫師建議，患者應減少參與選舉活動，少看政論節目及相關新聞，讓生活作息正常，如有失眠 、焦慮等症狀，就醫後務必規律用藥。

精神科專科醫師楊聰財表示，最近一兩周收治不少「選前焦慮症候群」患者，其中包括年輕族群，在以往的大選中，實屬少見；進一步詢問政治傾向，大部分為「挺柯」年輕世代，因過度投入而熬夜、睡不著。相較中老年人，年輕族群情緒系統仍處於強勢狀態，容易衝動、不穩定，部分年輕焦慮個案認為「這次總統大選比自身大考還要重要」，一旦輸了，就可能上戰場，以致充滿不安。

林口長庚精神科副教授級主治醫師張家銘表示，最近焦慮、憂鬱的門診個案明顯變多，部分選民收看政論節目及相關新聞，擔心支持的候選人選不上，而憂慮、睡不著。

台安醫院精神科主治醫師許正典表示，選舉期間常讓人情緒激憤，親友之間常因政黨傾向不同，而起爭執，建議，少跟不同陣線的親友討論時事，更不要硬是想改變對方的投票 行為，以免傷了感情。

諮商心理師公會全聯會理事、淡水馬偕協談中心諮商心理師羅惠群提醒，一旦周六選舉結果不如預期，年輕首投族恐將出現嚴重失落感，甚至憂鬱情緒。屆時如出現失眠、沒有原因的哭泣等急性創傷反應時，應先找同溫層朋友訴說，若超過半個月，情況未好轉，務必就醫，尋求專業諮詢。