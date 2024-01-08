李淳：中國形塑大選是戰爭與和平選擇 意在恐嚇台灣

依照台灣分析，中國近期對台動武可能性不大，中國派解放軍機擾台或形塑台灣大選是「戰爭與和平的選擇」，意在恐嚇分化台灣。路透

新任駐歐盟 代表李淳接受義大利 媒體專訪指出，依照台灣分析，中國近期對台動武可能性不大，中國派解放軍機擾台或形塑台灣大選是「戰爭與和平的選擇」，意在恐嚇分化台灣。

台外交部發布新聞稿指出，新任駐歐盟代表李淳去年11月9日擔任外交部政務次長任內，接受「義大利廣播電視公司」（RAI）專訪，內容收錄於「台灣：美麗的叛逆者」（Taiwan la bella ribelle）紀錄片中，於1月7日播出。

李淳在專訪裡指出，國際社會普遍關切台海局勢升溫，但實際上台灣人民生活如常，經濟活動熱絡。

李淳表示，中國領導人習近平 的行為模式雖難以預測，但依照台灣分析，中國近期對台動武的可能性不大，中國透過提高國防預算、戰機頻繁飛越海峽中線、形塑台灣總統大選是「戰爭與和平的選擇」等行為，均意在恐嚇台灣、分化台灣社會，企圖達致「不戰而屈人之兵」目的。

李淳指出，中國侵台如果失敗，將影響中國國家主席習近平的領導地位，而能夠不發動戰爭而讓台灣屈服，並孤立台灣，應該才是目前中國認為最符合其利益的策略。

針對台灣是否獲得美國足夠的支持，李淳表示，實力是維持和平最好的方法，台灣人民自我防衛的決心才是勝利的關鍵；台灣感謝美國長期在經濟、科技及國防方面的協助，拜登政府上任以來多次宣布對台軍售，堅實的支持不僅有助台灣強化國防實力，也提振台灣人民信心及士氣。

李淳說明，許多國家主張「一中政策」，但內涵與中國主張「台灣是中國一部分」並要求各國接受的「一中原則」明顯有別，這個趨勢有助於台灣務實地爭取參與國際組織，並且獲得更多國際社會的支持。

義大利廣播電視公司成立於1954年，總部位於羅馬，為義大利國家新聞機構，屬國家公共電視台及廣播電台，共有電視頻道14個、省級廣播電台23個，總觀眾人數約9200萬，受眾遍及全球。