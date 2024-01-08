侯康創造兩岸和平 蔣萬安：台灣未來10年發展關鍵

現場群眾高舉「不要戰爭」、「要和平」，呼應台北市長蔣萬安談話，選侯康才能創造兩岸和平。（記者黃仲裕／攝影 ）

國民黨正副總統侯選人侯友宜 、趙少康「台灣平安 人民侯康」今舉辦台中團結勝利大會，台北市長蔣萬安說，8年來，民進黨 許下的承諾包含非核家園、食安都跳票，攸關人民健康的疫苗採購黑箱，全面封存30年，目前也看不到和平跡象，只有投侯康捍衛中華民國 ，選出創造兩岸和平的總統，掌握台灣未來十年發展關鍵。

侯康台中大造勢，主辦單位中場宣布突破10萬人。蔣萬安說，台中市長盧秀燕這幾年執政，台中不斷進步突發猛進，他台中的朋友對城市感到光榮與驕傲，選對人真的很重要。這幾年台中有很多重要建設正進行，需要地方與中央一起攜手努力，盧秀燕此刻需要有可以全力配合的立委，在中央為台中爭取經費，呼籲選民支持國民黨立委侯選人，更重要是需要一位好總統，就是過去長期與盧秀燕一起並肩合作的侯友宜。

蔣萬安說，侯友宜是基層出身，小時候跟父親在市場賣豬肉，從基層員警做起，是最年輕的警政署長，到新北市擔任副市長、新北市長，蟬連4連霸的五星市長，侯友宜治理能力受到肯定。最了解百姓需求、人民疾苦，用生命捍衛國人安全，熱愛中華民國，捍衛這片土地，最好的總統侯選人。

蔣萬安表示，過去8年，國人不是沒給民進黨機會，但8年下來畫大餅、漂亮口號，都沒有實現。民進黨說2025年要非核家園確定跳票，說要居住正義但年輕人還是買不起房，說要捍衛食安卻開放萊豬，民進黨一黨獨大，貪汙腐化，且派系分贜。關係人民生命的健康的疫苗，採購的過程全面黑箱，全面封存30年，這是人民絕無法接受，把真相揭發，唯一的方法就是讓國民黨重新執政、讓侯康配當選。