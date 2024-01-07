選戰倒數 韓國瑜指柯文哲是空氣槍「很熱鬧但不會贏」

高雄市前市長韓國瑜（左）陪國民黨立委候選人羅明才（右）車掃。記者李成蔭／攝影

選戰倒數6天，高雄市前市長韓國瑜 昨天在桃園造勢場喊話郭董回頭，並形容民眾黨總統候選人柯文哲選舉像「空氣槍，很熱鬧但不會贏」。台北市長蔣萬安今天也呼籲民眾集中選票，蔣說，他希望所有台灣民眾靜下心好好想一想，過去8年到底生活過得如何？年輕人還是一樣被壓得喘不過氣、低薪依舊，台灣處境更加危險，希望大家選票集中，真正讓政黨輪替。

蔣萬安今天上午到中崙市場陪國民黨松信立委候選人徐巧芯掃市場，攤商熱情握手、要求合照，呼應韓國瑜喊出集中選票，蔣萬安今天也強調，大家當然要集中選票，尤其每四年選一次總統及立委，「這一票非常重要、非常珍貴，因再過不到七天，大家就要迎來新總統及新國會。」

「過去八年大家到底生活過得如何？」蔣萬安說，他希望所有台灣民眾靜下心好好想一想，年輕人還是一樣被壓得喘不過去來、低薪依舊；台灣處境更加危險，民進黨 也曾說，做不好就換人做做看，民眾想一想，這八年是否還要民進黨繼續執政？相信人民要的不是貪腐、不是黑金、不是缺蛋、也不是危險，所有要集中選票支持「侯康配 」。