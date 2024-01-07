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台國防院：日韓關係破冰後 台灣可能成共同戰略議題

中央社台北7日電
圖為台灣空軍操作飛行模擬器。(歐新社)
圖為台灣空軍操作飛行模擬器。(歐新社)

台灣國防院發布「印太區域安全情勢」評估報告指出，在俄烏戰爭、東北亞緊張情勢下，過去一年日韓雙邊關係大幅改善，台灣可能成共同戰略議題，若願與台灣合作阻止中國犯台，「台灣有事」最終僅止「想定」階段，且有助印太安全。

台國防部智庫、國防安全研究院近日發布一年一度的「2023中共政軍發展」、「2023國防科技趨勢」及「2023印太區域安全情勢」評估報告。

國防院國家安全研究所副研究員王尊彥於撰文「印太區域安全情勢」評估報告撰文「東北亞的威權集結與民主團結，中朝與日韓」，他指出，在地緣政治上，日本在東北亞主要面對中國和北韓威脅，過去一年，日本與中朝兩國間的關係持續緊張。

但王尊彥提到，過去一年日韓兩國雙邊關係也因此大幅改善，即是以俄烏戰爭及東北亞緊張為背景展開。東北亞的民主國家更是擔心，俄烏戰爭恐點燃東亞區域內威權國家侵略野心。

例如，日本首相岸田文雄不只一次公開表示，「今日烏克蘭，明日說不定就是東亞」，對東亞安全形勢憂心溢於言表；韓國總統尹錫悅去年7月訪問烏克蘭也說，烏克蘭處境令他想起過去的南韓。

王尊彥指出，日韓正是基於維護普世價值與國際秩序、反對俄國侵略他國立場，同時也深刻體認到威權國家的威脅侵逼，在兩國的共同盟友美國拜登政府的推動之下，終於決定快速合作對抗中國與北韓。

針對日韓破冰對台灣的安全意涵，王尊彥指出，日韓民主團結對抗中朝的威權集結，自是有利印太區域和平與穩定，且對台灣也有戰略意涵。過去一年，除中國對台文攻武嚇外，近期北韓與俄國也都出現支持中國對台灣立場的聲音，俄軍更是與解放軍在台灣附近實施聯演，若從「日韓皆屬美國軍事盟邦」的角度看來，中俄的行動背後，更有警告日韓兩國政府勿支援美國介入台灣問題的用意。

王尊彥表示，在另一方面，日韓兩國原本即各自憂慮台海安全情勢，兩國關係破冰後，台灣可能成為兩國間共同戰略議題；因此，若日韓兩國考慮自身國家利益，願意攜手甚至與台灣合作，阻止中國渡海犯台，「台灣有事」最終僅止於「想定」階段而不致發生，由此看來，日韓兩國展現東北亞民主團結，對於印太區域安全形勢，實具有重大戰略意義。

王尊彥最後強調，雖然日韓與台灣均無邦交，但在「台灣有事就是日本有事、印太有事」的國際認知日益強烈情況下，如何提升與台灣間安全關係，未來料將納入日韓合作的重要議程，而台日韓三邊合作也並非無法想像。

日本 北韓 烏克蘭

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