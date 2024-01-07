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神秘來賓下跪 求鄉親別投涉洩密立委 馬文君回嗆提告

記者賴香珊／南投即時報導
南投第一選區民進黨立委候選人蔡銘軒（右2）今在埔里造勢，神秘嘉賓郭璽（左2）在台上激動下跪。圖／擷取自蔡銘軒臉書直播
南投第一選區民進黨立委候選人蔡銘軒（右2）今在埔里造勢，神秘嘉賓郭璽（左2）在台上激動下跪。圖／擷取自蔡銘軒臉書直播

南投縣第一選區民進黨立委候選人蔡銘軒今在埔里舉辦造勢晚會，農業部前部長陳吉仲、不分區立委候選人王義川等站台力挺，高雄立委候選人郭璽則擔任神秘嘉賓，重砲抨擊國民黨立委馬文君是賣國賊，且吃定南投人一定會選她，他在台上更激動下跪，哭求鄉親要覺醒，別讓那種人再當下去了。

對此，馬文君回應，郭璽的指控毫無根據，已涉及誹謗與意圖使人不當選，將對他提告，也呼籲檢調應盡速徹查郭璽等人在潛艦案涉及嚴重弊端；她重申，身為國會議員就是監督政府，為人民看緊荷包，民進黨無法遏止其中弊端，只會對她抹黑、抹紅，相信選民眼睛是雪亮的，厭倦且會換掉、拔掉是黑金沉淪的執政黨。

陳吉仲、王義川與新北市議員卓冠廷、政治評論員李正皓等人今在埔里仁愛公園為蔡銘軒助講，眾人輪番砲轟馬文君涉及洩密、國有地違建等爭議；陳吉仲也提到，今年是全球各國的選舉年，台灣更是世界第一場，全世界關注台灣選舉結果。

擔任神秘嘉賓的郭璽重砲抨擊馬文君，他說，南投鄉親給了馬14年，她14年來全在國防外交委員會，可是她看不懂英文，怎麼當外交委員、監督國防？她都在搞軍火商生意，而曾經給她傭金、選舉經費的人，就是「我郭璽本人」。

郭璽說，他說的每句話都是實話，鄉親支持馬文君14年，她也已經賺夠了，每個月付6000元就能住700坪豪華莊園，莊園內停的全是日本、德國等國的高級進口車，她竟然還在臉書貼文問大家「這些年『誰』最有錢」。

他痛批，馬文君就是吃定南投人，就算她再怎麼爛也一定會選她，況且她是被韓國媒體報導，全世界都知道的「親中立委」馬文君，他因此拜託懇求鄉親別再支持出賣、傷害國家的賣國賊，也別支持一直要把台灣送到大陸去的「侯康配」。

郭璽呼籲南投鄉親要為子孫著想，想要過中國那種生活嗎？講到激動之處，他直呼「我給你們跪了」，直接在台上對群眾下跪，哭求拜託南投人要覺醒，不要讓那種人再當下去了，要讓蔡銘軒當選，嚇得蔡急忙上台攙扶郭璽。

南投第一選區民進黨立委候選人蔡銘軒（右）今在埔里造勢，郭璽（中）擔任神秘嘉賓，還...
南投第一選區民進黨立委候選人蔡銘軒（右）今在埔里造勢，郭璽（中）擔任神秘嘉賓，還在台上更激動下跪。圖／擷取自蔡銘軒臉書直播
南投第一選區民進黨立委候選人蔡銘軒今在埔里造勢，神秘嘉賓郭璽在台上激動下跪。圖／...
南投第一選區民進黨立委候選人蔡銘軒今在埔里造勢，神秘嘉賓郭璽在台上激動下跪。圖／擷取自蔡銘軒臉書直播

民進黨 台灣選舉 侯康配

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