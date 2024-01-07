王義川批藍白對中國放寬1項目 未來恐影響台灣選舉

民進黨不分區立委候選人王義川（中）今到南投為正副總統及政黨票衝刺，也為民進黨立委候選人蔡培慧（右）助講。圖／蔡培慧競選總部提供

民進黨 不分區立委候選人王義川今到南投為「賴蕭配」拉票，也為當地黨內立委候選人蔡培慧助講，他痛批，國民黨 、民眾黨的親中路線，更直指國民黨總統候選人侯友宜 將開放大量中國籍學生留台工作、放寬取得身分證年限，未來恐左右台灣選舉。

侯競辦表示，侯友宜講的很清楚，中國大陸人士跟陸生來台就業要經過審查，有限額及評量，這不是他提出的，本來「陸生三法」就有規定，就是照規定來做。

王義川痛批，國民黨接受「九二共識」堅持「一個中國」，民眾黨喊「兩岸一家親」，只有民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴說「台灣不是中國的」，實際上，台灣、中國就互不隸屬、一邊一國，如果同國，為何台灣人去中國，還要拿台胞證，而不是看身分證。

話鋒一轉，王直指，未來真的可能變同一國，因為侯友宜要開放大量陸生來台畢業後留下工作，恐用低薪搶台灣人就業機會，還要放寬取得身分證年限，連年10萬、甚至50萬陸人取得台灣身分，未來足以左右台灣選舉。

王義川說，「選錯人，台灣就會走錯路」，不論是九二共識、一個中國、兩岸一家親，這些路線都很危險，要選就選有台灣心的，才不會選上就靠向中國。

王義川更力挺蔡培慧認真做事，細數她努力解決南投垃圾堆置、偏鄉醫療等問題，呼籲南投人團結一致，不要選傀儡立委，一定要3票民進黨護台灣，未來他會跟蔡培慧一起在立院努力，他處理交通議題，農業議題交給培慧，讓南投有更好發展。

民進黨立委蔡培慧說，不論是醫療資源、交通建設、觀光發展等，在上任後短短時間，一步一步努力到位，她更與王義川一樣，一直以來把鄉親的盼望放在第一，而台灣民主自由相當珍貴，希望鄉親能與他們、與民進黨共同努力，挺台灣顧南投。